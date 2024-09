Jaleel White révèle la seule chose qui l’a « irrité » chez Steve Urkel

Son « parcours éclectique » vers l’âge adulte, comme il l’a appelé, est au cœur de ses mémoires à venir, qui arrivent plus de 40 ans après ses débuts à Hollywood.

White a souligné qu’il souhaitait que son nouveau livre, « Growing Up Urkel », inspire et plaise aux « penseurs ».

« Parce que ce qui m’a toujours un peu agacé chez Urkel, c’est l’idée que la série et ce personnage ont été créés avec moins de réflexion », a déclaré White au HuffPost.

« Quand on fait de la télévision, c’est le plus grand travail d’équipe qui existe dans le domaine du divertissement. Il y a des gens que vous ne rencontrerez pas, qui participent à l’imagerie de votre émission, et j’y joue mon rôle. Je suis celui qui vit avec l’imagerie. Je voulais donc faire savoir aux gens à quel point j’étais conscient de certains moments. »