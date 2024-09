Jaleel White révèle la seule chose qui l’a « irrité » chez Steve Urkel

Jaleel Blancun acteur connu pour son rôle de Steve Urkel sur « Affaires familiales”, a déclaré la plupart des gens ne pouvaient pas deviner comment il décrirait son enfance en incarnant un personnage emblématique de la télévision.

Son « parcours éclectique » vers l’âge adulte, comme il l’a appelé, est au cœur de ses mémoires à venir, qui arrivent plus de 40 ans après ses débuts à Hollywood.

White a souligné qu’il souhaitait que son nouveau livre, « Growing Up Urkel », inspire et plaise aux « penseurs ».

« Parce que ce qui m’a toujours un peu agacé chez Urkel, c’est l’idée que la série et ce personnage ont été créés avec moins de réflexion », a déclaré White au HuffPost.

« Quand on fait de la télévision, c’est le plus grand travail d’équipe qui existe dans le domaine du divertissement. Il y a des gens que vous ne rencontrerez pas, qui participent à l’imagerie de votre émission, et j’y joue mon rôle. Je suis celui qui vit avec l’imagerie. Je voulais donc faire savoir aux gens à quel point j’étais conscient de certains moments. »

White, dont les mémoires devraient sortir le 19 novembre, comprend qu’il est un visage familier et il cherche à utiliser cela à son avantage tout en ajoutant un autre chapitre à sa carrière de plusieurs décennies alors qu’il anime une nouvelle émission. jeu télévisé« L’envers de la médaille. »

L’émission voit deux équipes s’affronter pour deviner comment différents groupes de personnes ont répondu à la même question, avec un tour final qui offre aux joueurs une chance de remporter 10 000 $.

White a révélé qu’il s’inspirait des personnalités « traditionnelles » de fin de soirée, comme l’ancien présentateur du « Tonight Show » Jay Leno, qui utilisait leur familiarité à l’écran pour calmer le trac des invités avant le spectacle.

« Il venait toujours rendre visite à ses invités en nouant sa cravate. C’était toujours sa routine », a déclaré White, ajoutant qu’il « respectait » ce geste lorsqu’il était enfant.

« Cela vous a calmé, cela vous a permis de vous mettre dans les bonnes grâces de son entourage avant même de vous asseoir sur le canapé. Je leur fais la même politesse et je vois une partie de leur anxiété disparaître. Et, dans la plupart des cas, c’est un rapport nostalgique vraiment cool que j’entretiens avec eux. »

Alors que White se prépare à surprendre les téléspectateurs sur le « côté opposé », il se prépare également à détailler certains « moments assez intimes » dans ses mémoires à paraître.

White a déclaré qu’il était nerveux à l’idée de la sortie du livre et qu’il détestait le premier jet mais, après plusieurs séries d’édition, il est prêt à s’ouvrir sur son parcours « émotionnel » depuis ses années d’enfant acteur emblématique jusqu’à son statut d’adulte.

Il a noté que ses parents, Michael et Gail White, « n’ont jamais vraiment reçu le crédit qu’ils méritent ».

« Ils ont eu de la chance à bien des égards, mais ils ont toujours agi avec les meilleures intentions pour moi, ce qui les distingue de beaucoup d’autres parents qui ne mettent pas nécessairement leurs enfants dans l’entreprise avec les meilleures intentions pour eux », a déclaré White, ajoutant que sa mère voulait économiser de l’argent pour le mettre à l’université.

« Je dois lui rendre hommage pour les erreurs qu’elle a commises. Elle a su manifester tout ce qu’elle pouvait imaginer pour moi. »

Aujourd’hui, White a déclaré qu’il était immergé dans la « joie » au cœur de son nouveau spectacle et qu’il considérait sa carrière comme une aide pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau.

« Je peux donner de l’argent, je peux offrir des moments de rire et de partage à des gens de tous horizons », a déclaré White à propos de « Flip Side ».

« Et je pense que nous en avons plus que jamais besoin. »

« Flip Side » sera diffusé en avant-première syndication nationale Lundi, avec des diffusions bonus à partir du 16 septembre sur Game Show Network.

