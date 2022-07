Jalapeño Grille satisfait les envies de plats mexicains – Shaw Local

Quand un yen pour la nourriture mexicaine m’a frappé entre deux courses, le Jalapeño Grille à St. Charles m’est venu à l’esprit.

L’ancienne station-service sur la route 31 a été transformée en un restaurant mexicain décontracté qui se trouve sur sa propre île entourée de routes et dispose de son propre parking. Ouvert en 2003, le restaurant trois ans plus tard a été transformé en une œuvre d’art avec des peintures murales extérieures par Joe Gagnepain, natif de St. Charles, d’Art by Joseph. L’une de ses spectaculaires sculptures de chevaux orne le parking pour un autre repère visuel.

Les gens peuvent passer des commandes par téléphone ou entrer et retourner directement au comptoir pour commander de la nourriture, avec des éléments de menu répertoriés sur de grands tableaux noirs. Une fenêtre séparée plus près de la porte est l’endroit où les commandes sont récupérées. Le service est toujours sympathique.

Les gens peuvent dîner dans l’espace à côté de l’entrée ou dans la salle à manger attenante, avec de grandes tables et de l’art populaire mexicain et d’autres œuvres colorées sur les murs.

On adore les burritos et les tostadas du resto. La tostada de guacamole avec de la laitue, des tomates, des haricots et de l’avocat légèrement assaisonné est une gâterie légère et rafraîchissante sur une tortilla de maïs magnifiquement croustillante.

Bistec a la Mexicana est livré avec des haricots frits crémeux avec une touche de fromage fondu, du riz et un mélange d’oignons et de poivrons sautés, y compris des jalapeños avec de bonnes lanières de bœuf finement coupées. Un choix de tortillas de maïs ou de farine complète le plat. (photo Shaw Media)

Mais nous avons pris une direction différente lors de cette visite pour les plats à emporter, mon compagnon de table commandant le bistec à la Mexicana. Le dîner était servi avec des haricots frits crémeux avec une touche de fromage fondu, du riz et un bon mélange d’oignons et de poivrons sautés, y compris des jalapeños complétant de bonnes lanières de bœuf finement coupées. Il l’a commandé avec des tortillas de maïs sur le côté et a ajouté des tranches d’avocat qui sont arrivées parfaitement mûries pour un contraste velouté.

“C’était savoureux et satisfaisant”, a-t-il déclaré.

Un taco aux crevettes (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche) partage l’assiette avec des tranches d’avocat, des tortillas de maïs et un taco au poisson surmonté d’une salade de chou fraîche et croquante. (photo Shaw Media)

J’ai opté pour deux tacos aux fruits de mer, l’un aux crevettes et l’autre au poisson. Les crevettes, coupées en morceaux et accompagnées de tomates et d’oignons, étaient garnies de coriandre pour une saveur acidulée. Le taco au poisson comportait un poisson blanc légèrement pané et doux avec une salade de chou fraîche et croquante sur le dessus.

Les amateurs de petit-déjeuner doivent noter que le restaurant ouvre à 8 heures du matin sept jours sur sept et sert des plats de petit-déjeuner toute la journée. Le menu indique que sa signature Volcan est préparée avec une galette de pain de maïs frais empilée de haricots, un choix de chorizo ​​ou de jambon, trois œufs sur une salsa facile et maison garnie de fromage. Des articles non mexicains sont également au menu.

Quelques tables à l’ombre des parasols se trouvent à l’extérieur du restaurant, et juste au sud se trouve le parc Mt. St. Mary, un endroit parfait pour profiter d’un pique-nique le long de la rivière Fox.

Lorsqu’une envie se fait sentir, The Jalapeño Grille se tient prêt à la satisfaire.

• The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Kane County Chronicle. L’identité du dîneur n’est pas révélée au personnel du restaurant lors de la commande ou du retrait de la nourriture. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: La Grille Jalapeño

OÙ: 602, chemin de Genève (route 31), Saint-Charles

LORSQUE: 8 h tous les jours ; ouvert jusqu’à 21h du lundi au samedi et jusqu’à 20h le dimanche

INFO: 630-587-1918