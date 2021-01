Un agriculteur basé à Jalandhar a transformé un conteneur de camion en une maison de fortune à la frontière de Singhu, où les agriculteurs protestent contre les trois agro-factures depuis plus d’un mois maintenant.

La maison temporaire de Harpreet Singh Mattu ici est équipée de presque toutes les nécessités, une personne pourrait avoir besoin de rester.

Le conteneur pour la maison dispose de toutes les commodités de base, notamment un canapé, un lit, une télévision et des toilettes fonctionnelles ainsi que des points de charge mobiles.

Mattu est venu sur le site de la manifestation le 2 décembre à la demande de son frère aîné, actuellement basé aux États-Unis. Le frère lui a demandé de servir les fermiers à la frontière.

Sur son ordre, Mattu a laissé tout son travail derrière lui et sert les agriculteurs depuis lors.

Parler à ANI», a-t-il dit:« Plus tôt, cinq de mes camions sont venus ici et quand je suis rentré dans mon hôtel, où je logeais à ce moment-là, je me suis senti nostalgique et puis j’ai pensé pourquoi ne pas transformer un camion en appartement de fortune.

Delhi: un agriculteur de Jalandhar manifestant à la frontière de Sighu transforme un conteneur de camion en résidence pic.twitter.com/FIsmkzeJS7 – ANI (@ANI) 2 janvier 2021

Avec l’aide de ses amis, Mattu a pu construire la maison temporaire en seulement une journée et demie.

Mattu a également amené le Gurdwara Sahib Riverside California Langar Sewa à la frontière, pour s’assurer que les agriculteurs et autres passants reçoivent du thé, des collations, des pinni et des pakodas 24 heures sur 24.

Dans un développement similaire, un groupe d’agriculteurs de Mohali au Pendjab a servi des jalebis verts spéciaux (sucrés), affirmant que cela symbolisait la couleur de leurs cultures et la prospérité qui y était associée.

« Nous distribuons des jalebis verts depuis quelques jours. Près de cinq quintaux du bonbon sont distribués chaque jour », a déclaré Jasvir Chand, un agriculteur protestataire.

« La couleur verte du bonbon symbolise la révolution verte ainsi que la paix et la tranquillité », a déclaré le compagnon de Chand Baldev Singh (65 ans) sur le site de la manifestation.

« Nous protestons pacifiquement contre les trois nouvelles lois agricoles du gouvernement central depuis plus d’un mois. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté notre demande, nous sommes déterminés à poursuivre la manifestation pacifiquement », a-t-il déclaré.

Notamment, de nombreuses personnes curieuses ont fait la queue pour goûter le «jalebi vert» qui est généralement disponible en couleur dorée.

(avec des entrées de PTI et ANI)