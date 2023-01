Jakub Vrana, Red Wings à la croisée des chemins après avoir été placé au ballottage

La décision des Red Wings de renoncer à l’attaquant Jakub Vrana mardi pose beaucoup plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Oui, Detroit avait un problème d’alignement à résoudre avec l’attaquant Robby Fabbri qui devrait revenir de blessure mercredi. Mais de toutes les directions que les Red Wings auraient pu prendre pour créer cet espace, renoncer à Vrana – peut-être le buteur pur le plus talentueux de l’équipe – était inattendu.

Les Red Wings ont eu trois gardiens de but sur la liste de 23 joueurs, par exemple, ce qui est très inhabituel dans la LNH. Detroit a également plusieurs jeunes attaquants exemptés de dérogation qu’il aurait pu envoyer, et bien que Derek Lalonde ait déjà dit plus tôt cette semaine que ces joueurs ne sortiraient pas de l’alignement mercredi (Adam Erne devrait plutôt s’asseoir pour faire de la place pour Fabbri) , cette décision prend désormais une nouvelle signification.

Vrana bénéficie actuellement d’un prêt conditionnel avec AHL Grand Rapids après avoir passé deux mois dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH, et il sera désormais offert aux 31 autres clubs à son plafond actuel de 5,25 millions de dollars pour cette saison et la prochaine. En raison de la taille de ce plafond, il est tout à fait possible qu’il autorise les dérogations. Le plafond salarial fixe pendant la pandémie a maintenu de nombreuses équipes menottées et incapables d’accepter des contrats de cette taille ces dernières années.

Mais l’appel – pour ceux qui peuvent se le permettre – est celui d’un buteur de haut niveau.

Cette année, il a disputé deux matchs avec Detroit avant d’intégrer le programme d’aide aux joueurs. Vrana a déclaré qu’il ne voulait pas partager de détails sur sa participation au programme, ce qui est son droit et doit être respecté.

Les blessures et les absences ont coûté à Vrana un nombre important de matchs ces deux dernières saisons, mais depuis 2018, il se classe 12e de la ligue pour les buts marqués par 60 minutes à 1,47 (minimum 600 minutes totales jouées), selon Hockey en évolution. Ce chiffre correspond à celui de superstars comme Nikita Kucherov du Lightning, Kyle Connor de Winnipeg et Mikko Rantanen du Colorado.

Titre sur Jakub Vrana étant placé sur des dérogations, ce que cela signifie : https://t.co/kqarBoRklQ – Max Bultman (@m_bultman) 3 janvier 2023

Vrana a cependant enregistré beaucoup moins de minutes que ces joueurs, en raison d’une combinaison de blessures, d’absences et du fait qu’il a généralement enregistré entre 12 et 15 minutes de temps de glace dans les matchs. À cette fin, il convient de noter que si peu de joueurs de la ligue peuvent égaler la libération de Vrana, il n’a pas toujours eu un impact majeur sur la rondelle.

Pourtant, si une équipe cherche à marquer, il y a peu de joueurs qui peuvent égaler la capacité de Vrana là-bas, et il est maintenant disponible pour toute la ligue pour simplement le coût de son salaire et de son plafond.

Si Vrana est autorisé, il serait alors autorisé à rester à Grand Rapids au-delà de la limite maximale de 14 jours pour les prêts conditionnels. Au cours de son passage actuel, il a été tenu à l’écart de la feuille de match et a un moins-5 à ses trois premiers matchs. Détroit avait initialement prévu que le prêt ne durerait que trois matchs, mais lundi, l’équipe a déclaré qu’elle prévoyait que Vrana passe plutôt les deux semaines complètes avec les Griffins. Cela avait du sens compte tenu de la durée de son absence dans le programme d’aide.

Mais cette dernière décision de le renoncer soulève de vraies questions sur l’avenir de Vrana à Detroit.

Si Vrana se dégage, il pourrait certainement revenir aux Red Wings sur toute la ligne, après plus de matchs à Grand Rapids et sans la pression temporelle du prêt de conditionnement. Mais en le renonçant, il est clair que les Red Wings sont au moins à l’aise avec l’idée de perdre Vrana sans rien obtenir en retour.

Vrana a marqué 22 buts en 39 matchs pour la franchise depuis son acquisition dans le cadre de l’échange d’Anthony Mantha en 2021 – un taux de buts haut de gamme, surtout compte tenu de son temps de glace. Il a également manqué beaucoup de temps au cours de cette période, à savoir lors de la campagne 2021-22, lorsqu’il a été absent pendant la majeure partie de la saison après une opération à l’épaule. Vrana avait déjà été gêné par une blessure au labrum, mais ne voulait pas se faire opérer au cours de l’été précédant la saison car il le considérait comme un dernier recours.

Cette année, il a disputé deux matchs avec Detroit avant d’entrer dans le programme d’assistance. Vrana a déclaré qu’il ne voulait pas partager de détails sur sa participation au programme, ce qui est son droit et doit être respecté.

Si Vrana était réclamé sur les dérogations, Detroit libérerait 5,25 millions de dollars d’espace de plafond et pourrait utiliser cet argent pour le remplacer en agence libre ou via le commerce ou pour aider à prolonger les joueurs de base d’âge similaire Dylan Larkin et Tyler Bertuzzi, qui sont tous deux en attente agents libres sans restriction.

Même s’il efface, il est possible que les Red Wings envisagent d’échanger Vrana sur toute la ligne – bien qu’il va de soi que Detroit aurait au moins exploré cette option avant de lui offrir gratuitement.

Il ne fait aucun doute que Detroit était dans une situation délicate avec Fabbri qui devait revenir d’une blessure et de jeunes joueurs exemptés de dérogation qu’il ne voulait pas retirer de l’alignement. Mais décider de renoncer à un joueur aussi talentueux est une solution radicale à ce problème par ailleurs relativement mineur.

Il est possible que Vrana efface les dérogations, revienne à la vitesse supérieure et revienne finalement à Detroit, le coup de cap agissant comme un bouclier pour le faire passer. Detroit a renoncé aux vétérans Danny DeKeyser et Jonathan Ericsson au cours des dernières saisons, seulement pour que les deux reviennent et jouent à nouveau pour le club.

Mais peu importe, l’avenir de Vrana avec le club semble très incertain – que cet avenir se prolonge après mercredi à 14 heures ou non.

(Photo: Raj Mehta / États-Unis aujourd’hui)