Jakub Vrana des Red Wings de retour du programme d’aide aux joueurs

DETROIT (AP) — L’attaquant des Red Wings de Détroit Jakub Vrana s’est entraîné pour la première fois en deux mois vendredi, retournant dans l’équipe après s’être inscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH.

Vrana a refusé de préciser pourquoi il est entré dans le programme.

« Il y a des choses plus importantes que le hockey dans la vie et il faut mettre de l’ordre », a déclaré Vrana. “Vous devez prendre des décisions qui sont importantes dans votre vie et ensuite le hockey.”

Vrana, 26 ans, a inscrit un but et une passe lors d’une victoire au New Jersey en octobre et deux jours plus tard, il n’a pas joué contre les Kings de Los Angeles pour des raisons personnelles.

Vrana, de la République tchèque, a 98 buts et 91 passes en 323 matchs de saison régulière en carrière.

Il a été sélectionné par Washington avec le choix n ° 13 lors du repêchage de 2014. Detroit a acquis Vrana dans un échange avec les Capitals en avril 2021, avec Richard Panik, un choix de premier et de deuxième tour en échange d’Anthony Mantha. L’an dernier, les Red Wings lui ont accordé un contrat de trois ans d’une valeur de 5,25 millions de dollars par saison.

La LNH et l’AJLNH ont lancé le programme d’aide aux joueurs en 1996, donnant aux joueurs l’accès à une ligne téléphonique confidentielle et à des conseillers dans chaque ville de la ligue. Le groupe financé conjointement aide les joueurs et leurs familles en matière de santé mentale, de toxicomanie et d’autres problèmes.

___

Plus d’AP NHL : https://apnews.com/tag/NHL et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press