Jakub Kiwior: Arsenal signe le défenseur polonais de Spezia dans un accord d’une valeur de 20 millions de livres sterling alors que Mikel Arteta renforce l’équipe | Nouvelles du football

Arsenal a finalisé la signature du défenseur polonais Jakub Kiwior de Spezia dans le cadre d’un accord d’une valeur de 20 millions de livres sterling.

Le joueur de 22 ans, qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’option d’une année supplémentaire à l’Emirates Stadium, devient la deuxième signature des dirigeants de la Premier League en janvier après l’arrivée de Leandro Trossard de Brighton pour 27 millions de livres sterling.

Kiwior à propos de son arrivée à Arsenal : “C’est le summum”

À la fin de son déménagement dans le nord de Londres, Kiwior a déclaré: “Quand j’ai vu mon nom sur un maillot d’Arsenal pour la première fois, j’ai juste ri! J’étais si heureux de voir mon nom sur le maillot d’un si grand club. Pour moi, c’est un moment incroyablement heureux et le summum de jouer pour un si grand club.

“J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League. Je savais que ce ne serait pas facile, et si j’en avais l’occasion, je savais que je devrais en profiter au maximum car c’était l’un de mes plus grands rêves. Pour moi, c’est la meilleure ligue, je suis ravi d’être ici.

“C’est énorme pour moi qu’Arsenal soit intéressé et que je puisse être ici. Je suis conscient qu’Arsenal est un club énorme dans une ligue supérieure, donc je n’ai pas vraiment eu à penser à autre chose. J’étais juste extatique et voulait vraiment venir.

“J’adore passer le ballon. J’aime les équipes qui déplacent le ballon et essaient de créer des occasions de cette façon. Donc, je suis heureux d’être venu dans une équipe comme celle-là.”

Kiwior a été sélectionné neuf fois par la Pologne et a commencé ses quatre matchs à la Coupe du monde au Qatar.

Arsenal recherchait un défenseur central gauche, Kiwior devant fournir une concurrence à Gabriel.

Le directeur sportif des Gunners, Edu, a déclaré : “Nous sommes ravis d’avoir finalisé la signature de Jakub Kiwior. C’est un jeune talent que nous surveillons depuis un moment maintenant. Nous sommes maintenant tous impatients de travailler avec Jakub et de voir son développement continu.” avec nous. Nous souhaitons la bienvenue à Jakub à Arsenal.”

Le manager Mikel Arteta a ajouté : “C’est formidable que Jakub nous rejoigne. C’est un jeune défenseur polyvalent qui a montré un potentiel et des qualités énormes avec Spezia en Serie A, ainsi qu’au niveau international avec la Pologne.

Jakub Kiwior est de la poudre d’or car c’est un défenseur central gauche. De nombreux clubs du football mondial recherchent un joueur à ce poste.

“Jakub est un joueur qui nous apportera force et qualité à notre unité défensive. Nous souhaitons la bienvenue à Jakub et à sa famille à Arsenal et nous sommes impatients de travailler avec lui.”

Kiwior était présent à l’Emirates Stadium pour la victoire 3-2 d’Arsenal sur Manchester United lors du Super Sunday, même si son arrivée au club n’était pas encore annoncée.

Le bon mercato d’Arsenal continue…

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“Arsenal a eu un très bon mercato.

“Ils ont acheté exactement ce que Mikel Arteta a demandé et c’est toujours bon signe, quand vous sentez qu’un accord n’est pas bon, de s’en éloigner. Je pense que c’est ce qui s’est passé en ce qui concerne l’accord pour Mykhailo Mudryk était concerné.

“Il y avait deux clubs intéressés par la signature de Mudryk et c’était Arsenal et Chelsea, et Arsenal n’était pas disposé à structurer un accord et à payer exactement ce que le Shakhtar voulait le vendredi. Le lendemain, Chelsea a accepté de payer et de structurer l’accord exactement comme le Club ukrainien recherché.

“Arsenal n’a pas pansé ses blessures. Quelques jours plus tard, ils sont passés à l’une de leurs autres cibles et ils ont signé Leandro Trossard. Ils ont économisé beaucoup d’argent qui aurait été dépensé pour Mudryk, et cet argent peut servir à signer quelqu’un. comme Declan Rice en été aussi.

“Si vous parlez aux fans d’Arsenal, oui, Mudryk est peut-être celui qui s’est échappé, mais je ne pense pas que le manquer définira la saison d’Arsenal.”

