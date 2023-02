Jakub Jankto, le joueur le plus en vue du football à devenir gay

Jakub Jankto, un footballeur international tchèque qui s’est révélé gay, est un entrepreneur à la tête de plusieurs entreprises qui avoue avec joie être “un bourreau de travail”.

En plus de jouer au football de haut niveau, l’ailier gauche de 27 ans possède une équipe de jeu et un projet de jeu mobile et investit dans l’immobilier. Il dirigeait également un bar à Prague.

« Je suis un bourreau de travail. Je n’aime pas qu’on me dise qu’ils ne travaillent pas le week-end. S’ils ne le font pas, ils peuvent partir”, a-t-il déclaré dans une rare interview dans un journal en octobre 2021.

Jankto, prêté au Sparta Prague par Getafe en Liga, a révélé lundi qu’il était gay dans une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux.

“Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher”, a déclaré Jankto en anglais.

“Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté, sans peurs, sans préjugés, sans violence, (mais) avec amour”, a-t-il ajouté.

Jankto est l’un des rares footballeurs professionnels à s’être publiquement déclaré gay en jouant, et le premier joueur international actif à le faire.

L’annonce est intervenue deux ans après sa séparation avec sa petite amie avec qui il a un fils de trois ans, David.

Jankto est passé par le système des jeunes du Slavia Prague mais n’a jamais vraiment eu la chance de faire ses preuves.

Il a déménagé en Italie à l’âge de 18 ans pour jouer pour l’Udinese en Serie A, mais a rapidement été prêté à l’équipe de deuxième niveau Ascoli pendant un an.

“J’avais l’habitude de recevoir de l’aide de mes parents et tout à coup, j’étais seul pour tout”, a déclaré Jankto.

“C’était donc un peu un choc, les deux premiers mois ont été vraiment difficiles.”

‘Heureux d’être ici’

À son retour à l’Udinese, il a marqué son premier but en Serie A lors d’une défaite 2-1 contre la Juventus en octobre 2016.

“Je n’oublierai jamais ça, c’était le premier but de haut vol, qui plus est en Serie A, dans un stade bondé de la Juventus et contre (Gianluigi) Buffon en plus”, s’est réjoui Jankto.

Il a déménagé de l’Udinese à la Sampdoria en 2018, d’abord en prêt puis de façon permanente, y restant pendant trois ans.

Au total, Jankto a marqué 17 buts en 155 matchs de Serie A avant de déménager à Getafe pour un contrat de deux ans en 2021.

« Getafe est un club familial. Tout fonctionne bien ici et je suis heureux d’être ici”, a déclaré Jankto.

Mais il n’a réussi que 13 matchs pour l’équipe madrilène qui a échappé de peu à la relégation, tandis que Jankto, aux prises avec des blessures, a été déplacé sur le côté gauche du défenseur à sa grande consternation.

“Marquer contre Buffon”

L’été dernier, Jankto s’est vu offrir une échappatoire par le grand rival du Slavia, le Sparta Prague, en signant un contrat de prêt d’un an qu’il espère transformer en contrat permanent.

« Je voulais simplement rentrer chez moi. C’est vraiment difficile de passer huit ans à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Jankto a eu un impact immédiat sur la scène internationale en marquant lors de ses débuts lors d’une victoire 3-0 contre la Lituanie en 2017 – il a marqué quatre buts en 45 apparitions pour son pays à ce jour – et faisait partie de l’équipe qui a atteint le quart de l’Euro 2020. -finales.

En dehors du football, Jankto dit qu’il est particulièrement stimulé par la sphère du jeu.

Il a fondé l’équipe d’esports Sampi et construit une maison de jeux près de Prague pour ses joueurs.

Il a également investi dans le projet Live Penalty proposant un jeu mobile dans lequel les joueurs tirent des penaltys sur des gardiens de but réels.

« Je vois le plus grand potentiel dans la connexion de la réalité virtuelle au monde réel. J’aime ça depuis que j’ai dix ans”, déclare Jankto à propos de Live Penalty.

« C’est une application tchèque qui vous permet de côtoyer des joueurs et des clubs célèbres. Et marquer contre Buffon.”

