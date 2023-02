Jakub Jankto : le footballeur tchèque devient le premier joueur international masculin actif à annoncer qu’il est gay

CNN

La star du football tchèque Jakub Jankto est devenue le premier joueur international masculin actif à annoncer qu’il est gay.

« Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses ; J’ai une famille, j’ai mes amis », a déclaré Jankto dans un vidéo diffusé lundi sur les réseaux sociaux.

« J’ai un métier, que je fais du mieux que je peux, depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté, sans peurs, sans préjugés, sans violence, mais avec amour.

“Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher.”

Le milieu de terrain de 27 ans est actuellement prêté au Sparta Prague par le club espagnol de Getafe.

L’équipe basée en Tchéquie a publié une déclaration de soutien au joueur, écrivant: “Jakub Jankto a parlé ouvertement de son orientation sexuelle avec la direction, l’entraîneur et les coéquipiers du club il y a quelque temps.

“Pas d’autres commentaires. Pas plus de questions. Vous avez notre soutien. Vis ta vie, Jakub. Rien d’autre ne compte.”

Dans une démonstration de soutien, Getafe a écrit: “Notre respect maximum et notre soutien inconditionnel à notre footballeur, Jakub Jankto.”

Jankto a joué 45 fois pour son pays depuis ses débuts en 2017, marquant quatre buts.

Les organisations de football ont également exprimé leur soutien à Jankto. L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a écrit : « Bravo, Jakub. Vous êtes une véritable source d’inspiration et le football européen est avec vous !

La Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, a tweeté : « Vis ta vie, Jakub. Fier.”

Jankto rejoint le joueur australien Josh Cavallo en tant que seuls footballeurs masculins de haut niveau ouvertement gays au monde. Jake Daniels, un attaquant de 18 ans de Blackpool en deuxième division anglaise, est sorti en mai 2022.

Thomas Hitzlsperger, un milieu de terrain qui a joué pour l’Allemagne 52 fois, est sorti après sa retraite.