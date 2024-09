JaKobe Walter, le cinquième titulaire et plus encore : analyse de la rotation et de la profondeur des Raptors

Les Raptors de Toronto ont 20 joueurs invités au camp d’entraînement qui débute dans deux semaines à Montréal. Vous ne pouvez pas en inviter plus.

Cela semble étrange étant donné que les Raptors n’ont pas fait grand-chose cette intersaison. Du point de vue des entrées/sorties, le départ de Gary Trent Jr. a été l’événement le plus notable qui s’est produit – et il a signé un contrat de valeur minimale. Lorsque vous faites venir trois recrues avec des contrats garantis, les choses dégénèrent rapidement.

Les perspectives restent difficiles à prévoir puisque les Raptors ne comptent que trois joueurs confirmés qui mesurent 2,03 m ou plus, soit Scottie Barnes, Jakob Poeltl et Kelly Olynyk. (Comme toujours, Chris Boucher défie toute caractérisation.) Il est difficile de construire une rotation sensée avec cette limitation. Que de chemin avons-nous parcouru depuis l’année dernière, hein ?

Essayons de comprendre certaines choses. Voici ma première idée du tableau de profondeur des Raptors.

Tableau des caractéristiques des Raptors, 2024-25 PG SG SF PF C Emmanuel Quickley Gradey Dick RJ Barrett Scottie Barnes Jakob Poeltl Davion Mitchell Bruce Brown Ochai Agbaji Chris Boucher Kelly Olynyk Jamal Shead JaKobe Walter Temple Garrett Jonathan Mogbo Branden Carlson* Carton DJ* Jared Rhoden # Bataille de Jamison # Bruno Fernando % Ulrich Chomche*

(* – sur un contrat bidirectionnel ; # – sur un contrat à 10 % ; % – sur un contrat non garanti)

Qui est le cinquième partant ?

Immanuel Quickley, RJ Barrett, Barnes et Poeltl sont assurés de débuter. En NBA, il faut toujours faire jouer cinq joueurs, y compris au début des matchs.

Commençons par examiner ce quatuor. Il est de bonne taille, à l’exception de Quickley, et possède la meilleure défense intérieure que les Raptors puissent gérer avec la combinaison Barnes-Poeltl. Il dispose également d’un surplus de meneurs de jeu, avec Barnes, Quickley et Barrett, ce dernier ayant un pourcentage de passes décisives de 19,5 en 32 matchs avec les Raptors, de loin la meilleure marque de sa carrière.

Cette équipe manque de tirs à trois points et de défense périphérique. Si vous ne vous souciez que des tirs, vous choisirez Gradey Dick, qui a tiré à 39,5 % à trois points, le meilleur pourcentage de l’équipe après l’échange de Pascal Siakam l’année dernière. Si vous voulez de la défense, vous choisirez Ochai Agbaji, qui a eu beaucoup de répétitions en défendant le meilleur joueur de l’opposition pendant le mois de mars, insupportable et ravagé par les blessures des Raptors. Ce sont les deux options : Dick s’est considérablement amélioré en tant que défenseur tout au long de la saison, mais il lui reste encore du chemin à parcourir ; Agbaji a tiré à 21,7 % à trois points en tant que Raptor.

Bruce Brown est une troisième option qui apporte au moins un peu des deux. Il n’a pas la taille pour gêner les meilleurs joueurs sur le périmètre, mais il est intelligent et embêtant. Brown a un taux de réussite de 33,7 % à trois points au cours de sa carrière, mais il a enregistré quelques années de tirs décents à faible volume.

En fin de compte, je penche pour Dick, étant donné son importance à long terme pour l’équipe. Le jeu de Brown pourrait également être utile aux unités de réserve, même si une théorie similaire n’a pas été confirmée l’année dernière. Agbaji débutera probablement l’année en tant que huitième ou neuvième homme.



Gradey Dick a-t-il une idée précise de son avenir au sein des Raptors cette saison ? (Bob Frid/USA Today)

Que se passe-t-il dans la zone avant et cela aura-t-il un impact sur la place finale de la liste principale ?

Comme mentionné précédemment, les Raptors sont de petite taille. Les Raptors ont fait deux choix de premier tour au cours des deux dernières années, et tous deux ont misé sur des ailiers qui sont plus proches des arrières que des petits attaquants : Dick et Ja’Kobe Walter. Les échanges de Siakam, OG Anunoby et Utah ont ramené un arrière (Quickley), trois ailiers (Brown, Barrett et Agbaji) et un grand (Olynyk). Les joueurs ont tiré à 65,5 % à six pieds lorsque Olynyk a défendu un tir selon nba.com, 90e parmi les centres. Parmi les titulaires, seuls Jaxson Hayes, Omer Yurtseven et Mitchell Robinson ont eu de pires chiffres.

Le jeu défensif de Barnes atténue ce problème, mais le fait de faire jouer Olynyk avec Barnes ne peut pas être une priorité lorsque Darko Rajaković a des choses plus importantes à faire. Théoriquement, cela laisse un rôle significatif à Chris Boucher. À cela, je réponds : « Je ne peux pas me tromper une fois… »

Je suppose que les Raptors demanderont à certains joueurs de se renforcer défensivement, Agbaji et Barrett étant les premiers à le faire. Ils espèrent que plus de pression sur le ballon de la part de Davion Mitchell et Jamal Shead se traduira par moins de coups de ligne vers le panier, mais utiliser ce type de pression est une proposition risque/récompense, comme nous l’avons appris des deux dernières équipes de Nick Nurse à Toronto. Branden Carlson, la recrue de 25 ans sous contrat à deux volets, a bloqué 2,5 tirs par 40 minutes au cours de sa carrière à Utah, mais cela donnerait une ligne avant lente s’il était associé à Olynyk. Jonathan Mogbo est actif et athlétique, mais il a mesuré un peu plus de 6-6 au combine.

Bruno Fernando, qui évolue en NBA depuis cinq ans, sera présent au camp en tant qu’invité non garanti. Les Raptors ont 14 joueurs sous contrat NBA garanti, et il apporte une petite assurance de protection de la jante. Je ne pense pas qu’il soit susceptible de faire partie de la rotation, mais il ne serait pas surprenant de lui donner la 15e place pour l’instant, étant donné que les Raptors sont confortablement en dessous du seuil de la taxe de luxe, puis de réévaluer la situation à l’approche de janvier. Ils pourraient également voir si quelqu’un d’intrigant est licencié par une autre équipe en octobre et utiliser cette place d’une autre manière.

Il serait surprenant de voir l’un des joueurs bidirectionnels des Raptors se convertir à une place dans l’effectif principal en octobre. À moins qu’ils ne trouvent quelqu’un qu’ils aiment et qui se libère dans un bidirectionnel, je m’attends à ce que les Raptors donnent à Carlson et DJ Carton une chance avec l’équipe NBA et les Raptors 905 et voient comment ils s’en sortent. (Chomche est un projet à long terme et ne sera pas converti cette saison.) Il est plausible que les Raptors puissent simplement garder la 15e place ouverte s’ils décident de ne pas garder Fernando.

Y a-t-il de la place pour Ja’Kobe Walter dans la rotation ?

L’année dernière, à la même époque, certains lecteurs m’ont reproché de ne pas avoir inclus Dick dans la rotation. J’avais plus tort que raison. Dick a joué dans chacun des 14 premiers matchs, mais n’a joué que plus de 15 minutes dans cinq de ces apparitions. Il s’est ensuite retiré de la rotation, avant de retrouver son chemin après les échanges de mi-saison.

Je m’attendrais à un début de saison similaire pour Walter, même s’il fait partie d’une équipe avec plus de joueurs de taille et de talent similaires à ceux de Dick il y a un an. Walter doit composer avec Dick, Brown et Agbaji, tandis que Dick avait surtout Gary Trent Jr. et un groupe d’attaquants plus costauds (qui ont eu plus de temps de jeu alors qu’il était en difficulté).

Il est clair que les quatre partants garantis, Mitchell, Brown, Dick et Olynyk, seront devant lui. Il se battra donc pour la neuvième/dixième place avec Agbaji, Boucher, Mogbo et Shead (classés dans cet ordre à dessein).

Je parie qu’il sera rapidement examiné et que les Raptors réévalueront rapidement sa place.

(Photo du haut : Adam Hagy/NBAE via Getty Images)