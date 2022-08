Jake’s Pour House sert de la bonne nourriture au bar du quartier – Shaw Local

Ce Mystery Diner se méfie parfois de manger dans les bars. Cette règle n’est cependant pas absolue et la Pour House de Jake à La Salle fait exception.

Jake’s est un bar à thème sportif qui vénère les Blackhawks – ne vous embêtez pas à demander au personnel de baisser le volume le jour du match – mais sa cuisine a acquis une bonne réputation, notamment en tant qu’option de plats à emporter valable.

La taverne de quartier perchée dans les rues Ninth et Creve Coeur possède un bar de style années 1940 en bois verni et miroirs arqués – un saloon d’avant-guerre dans une incarnation précédente, peut-être ? – avec un plafond en étain de couleur bronze.

Le menu se concentre, en partie, sur les aliments frits, bien que ce ne soit pas à redire. Comme l’a dit avec sagesse l’auteur décédé Donald Westlake, “Si ce n’est pas frit, ce n’est pas de la nourriture.” Le Mystery Diner est tout à fait d’accord et a opté pour la morue frite, tandis que mon compagnon de table a sélectionné les lanières de poulet.

Le service était extrêmement sympathique et, malgré l’activité frénétique dans la cuisine (nous y sommes arrivés par une nuit bien remplie), la nourriture a été préparée en un clin d’œil. Le dîner de poisson était accompagné d’une salade fraîche et les entrées étaient considérables. Tout était servi dans des corbeilles en papier et avec des couverts en plastique.

Le fish and chips est accompagné d’un choix de morue frite ou grillée, ainsi que de frites et d’une salade d’accompagnement. L’entrée est également disponible en demi-portion. (Dîner Mystère)

Sans fioritures, mais les entrées ont confirmé la réputation de Jake. Le volume d’appels entrant pendant que nous mangions suggère que les convives locaux en ont également pris note. Notre serveur était des plus attentifs, mais jonglait ses tables avec un téléphone sans fil remplissant les commandes à emporter – beaucoup d’entre elles. Il semblait que les deux tiers de la production de la cuisine étaient regroupés dans des conteneurs à emporter à clapet.

Donc, non, les cuisiniers de Jake ne sont pas là pour claquer de la nourriture médiocre devant des mouches de bar indiscriminées. Les plats à emporter sont une entreprise compétitive depuis COVID, et il s’agit d’une cuisine capable qui se trouve être nichée dans un point d’eau du quartier.

Certes, le prix était bon : nous sommes repartis le ventre plein avec une note de 34$, pourboire inclus.

Jake’s Pour House est ouvert sept jours sur sept, le déjeuner étant disponible du lundi au samedi. Le service du dimanche midi est disponible « en saison », ce qui signifie sûrement le jour du match.

Le menu complet du dîner est disponible de 16h30 à 21h00 du mercredi au samedi. Ce n’est pas le cas les lundis et mardis soirs, qui se limitent respectivement aux ailes et aux tacos. La cuisine est fermée le dimanche soir. Les principales cartes de crédit sont acceptées, mais sous réserve d’un minimum de 10 $.

Jake’s Pour House se trouve au 201 Ninth St. à La Salle, avec des sièges à l’extérieur sur le patio avant. Pour passer une commande à emporter ou appeler pour la livraison (visitez jakespourhouse.net pour les heures et les frais de livraison), composez le 815-223-8232.

Le Jake’s Pour House de La Salle dispose d’un coin salon sur la terrasse et d’un coin repas en plein air. C’est également utile pour les jours de match au cas où vous ne suivez pas les Blackhawks à la télévision, dont la couverture est diffusée à l’intérieur. (Dîner Mystère)

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

