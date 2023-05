Jakele Pusey, 15 ans, et Jovani Harriott, 17 ans, qui ont mortellement poignardé Khayri McLean, 15 ans, devant l’école démasquée alors qu’ils sont emprisonnés

DEUX adolescents qui ont poignardé à mort un garçon de 15 ans aux portes de l’école ont été démasqués aujourd’hui car ils ont été emprisonnés à vie.

Khayri McLean a été prise en embuscade par deux garçons en cagoule, qui attendaient à l’extérieur de la North Huddersfield Trust School (NHTS).

Jakele Pusey, 15 ans, a été révélée comme faisant partie de Khayri Mclean, un tueur de 15 ans 1 crédit

Jovani Harriott, 17 ans, a été démasqué après avoir été reconnu coupable du meurtre de Khayri Mclean 1 crédit

Khayri McLean a été poignardée à mort devant l’école Crédit : Ben Lack

Le couteau a percé son cœur et l’un de ses poumons après avoir été plongé dans sa poitrine lors de l’horreur de septembre de l’année dernière.

Deux garçons âgés de 15 et 17 ans ont maintenant été emprisonnés àLeeds Cour de la Couronne pour meurtre.

Ils ont été nommés aujourd’hui Jakele Pusey, 15 ans, et Jovani Harriott, 17 ans, après qu’un juge a levé les restrictions signalées.

Pusey, qui avait plaidé coupable à l’accusation après avoir porté le coup fatal, a été condamné à un minimum de 15 ans et 131 jours en raison du temps passé en détention provisoire.

Les procureurs avaient soutenu que Harriott était tout aussi coupable que les adolescents agissaient ensemble et « s’encourageaient et se soutenaient mutuellement pour mener à bien cette attaque ».

Il a été emprisonné pendant au moins 17 ans et 131 jours alors que sa famille criait « vous avez ceci » depuis la galerie publique.

La mère de Kharyi a rendu hommage plus tôt à son fils « aimant et attentionné » qui aimait jouer au rugby.

Elle a dit que sa vie « a changé pour toujours » lorsque « deux lâches ont attendu pour attaquer Khayri ».

La mère a ajouté: « Il n’avait aucune chance. Il n’avait aucune possibilité de se défendre et la peur qu’il a ressentie lorsqu’il a été attaqué et saigné à mort ne me quittera jamais. »

Elle s’était précipitée sur les lieux après avoir appris que son fils avait été attaqué, mais n’avait tragiquement jamais pu lui dire au revoir.

La mère a également remercié les enfants et les enseignants qui sont restés avec Khayri et les ambulanciers qui se sont battus pour lui sauver la vie.

Elle a déclaré: « Je vis un cauchemar. Quand je me réveille quand j’arrive à dormir, ça me frappe comme une tonne de briques.

« Si je pouvais échanger ma place avec Khayri, je le ferais… Nous essayons de recoller les morceaux.

« Je suis tellement désolé pour les écoliers qui ont été témoins de l’horrible incident – quelque chose qu’ils n’auraient jamais dû voir. Je me demande ce que cela a fait ? Pourquoi mon fils est-il mort ?

« J’ai perdu mon enfant et d’autres parents ont perdu leurs deux enfants qui ont fait ça.

« Cette violence doit cesser et le port d’armes doit cesser. »

Les jurés ont entendu comment Khayri quittait l’école lorsque les hommes masqués Pusey ont crié son nom près d’une ruelle.

Il a ensuite sauté en l’air « comme un ninja » en faisant pivoter l’arme de 30 cm avant de poignarder l’écolier.

Alors que Khayri tombait « sans défense sur le dos » au sol, le jeune de 17 ans l’a ensuite poignardé dans le bas de la jambe.

Les assaillants ont traversé un champ et ont réussi à changer leur vêtements pendant un point noir CCTV de 11 minutes.

Pendant ce temps, un médecin de passage s’est battu frénétiquement pour sauver Khayri devant certains de ses enseignants.

L’un d’eux a raconté au tribunal comment ses yeux se révulsaient et « devenaient vitreux ».

L’adolescent a été transporté d’urgence à l’hôpital où il n’a malheureusement pas pu être sauvé et a été déclaré mort peu de temps après avoir subi une intervention chirurgicale.

La police a arrêté Harriott le lendemain, tandis que le jeune garçon s’est rendu.

Pendant sa garde à vue, Pusey, qui a été abattu à l’âge de 12 ans lors d’une attaque de gangs, a déclaré qu’il n’avait « aucun remords » pour le meurtre alors qu’il était entendu décrire les derniers instants de Khayri.

Il a dit: « Ce que je portais, il avait des nuances roses, vous ne pouviez pas voir mes yeux, alors je suis sorti du snicket et j’ai dit » Yo Khayri « et j’ai fait mon truc, je savais qu’il était mort dès que je l’ai fait il. »

Au cours de son témoignage, Harriott a affirmé qu’il s’était d’abord rendu sur les lieux pour une « combat au poing » avec un autre jeune.

Mais il dit avoir paniqué quand il a entendu des cris et vu son co-accusé suivant à Khayri.

Il a dit au jury qu’il courait avec un couteau à la main lorsqu’il a balancé la jambe de Khayri parce qu’il pensait qu’il essayait de « me jeter au sol ».

Harriott a affirmé qu’il n’avait réalisé qu’il avait poignardé Khayri à la jambe que plus tard.

La mère de Khayri a lancé aujourd’hui un appel pour arrêter le crime au couteau Crédit : PA

Elle a dit que sa vie avait « changé pour toujours » depuis son meurtre Crédit : Ben Lack

Khayri a été pris en embuscade par deux garçons qui l’avaient attendu