Jake Wood a dénoncé l’intimidation vicieuse et les cadeaux bizarres de fans qu’il a reçus au fil des ans.

L’acteur d’EastEnders, 48 ​​ans, a beaucoup vu et entendu le public au cours de ses 15 années sur le feuilleton BBC One.

S’adressant au Sun, Jake a révélé qu’au fil des ans, il a été confronté à des «abus horribles» pour avoir les cheveux roux et le chaume.

Il a déclaré: « C’est un sujet qui a fait rire et qui a été rejeté, mais des gens m’ont contacté et m’ont expliqué à quel point ils avaient été victimes d’intimidation et comment ils avaient été suicidaires, des gens se teintant les cheveux pour essayer de s’intégrer. C’est déchirant. . «

Jake a révélé que c’est un sujet dont il tient à parler davantage car il en est passionné.







« Je suis peut-être chauve maintenant, mais j’ai grandi roux. J’ai deux enfants roux et je les encourage à être férocement fiers de leurs cheveux roux », a-t-il révélé.

«Il semble que le gingembre est le dernier bastion d’une forme acceptable de préjugés et de discrimination.

« C’est comme se moquer de quelqu’un à cause de sa sexualité, de son sexe ou de sa couleur de peau – pour moi, c’est dans cette catégorie. »

Malgré les mauvais traitements et les jurons au fil des ans en raison de la couleur de ses cheveux, Jake a des admirateurs très forts depuis qu’il a explosé sur nos écrans en tant que coureur de jupons Max Branning en 2006.







À propos des cadeaux des fans, Jake a déclaré au journal: « L’une des choses les plus étranges que j’ai reçues était un ensemble de cinq paires de façades en Y usagées qui sont arrivées dans un sac en plastique transparent.

«Je ne sais pas pourquoi je les ai été envoyés ni à quel but ils étaient destinés, mais je les ai rapidement rangés et frotté mes mains pendant un certain temps.

« C’est peut-être le pouvoir de Max Branning – un peu comme le tatouage de mon visage que quelqu’un a décidé d’avoir sur le dos. »

L’acteur a également réfléchi aux raisons pour lesquelles le moment était enfin venu de dire au revoir à Max après presque quinze ans sur nos écrans.







Jake a noté: « J’ai couché avec 15 femmes en 15 ans. J’ai eu quatre mariages, dix affaires, partagé un bain à remous avec Ian Beale, je suis allé en prison, j’ai été étranglé par mon frère et j’ai été enterré vivant. Il est temps pour Max partir. «

La star du savon qui partait a toutefois précisé que la porte avait été laissée ouverte pour que Max Branning puisse potentiellement revenir sur Albert Square à un moment donné dans le futur.

«Ne dis jamais jamais, on ne sait jamais», commenta Jake.







Ses dernières semaines sur le feuilleton BBC One ont été dominées par sa récente liaison avec Linda Carter et son accusation Sharon Beale d’avoir tenté de tuer son ennemi Ian Beale.

Comment Max dira-t-il au revoir à Walford?

* EastEnders est diffusé les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur BBC One.

