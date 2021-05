Jake Wood d’EastEnders partage un retour étrange avec sa femme à l’écran, Jo Joyner, alors qu’il rend hommage à son anniversaire

Jake Wood d’EASTENDERS a partagé une étrange photo de retour avec sa femme à l’écran, Jo Joyner, alors qu’il lui rendait un doux hommage pour son anniversaire.

Le couple a joué avec Max et Tanya Branning lorsqu’ils ont rejoint le feuilleton BBC One en 2006, devenant ainsi au centre de plusieurs intrigues dramatiques.

Instagram

Jake a partagé ce retour étrange en l’honneur de l’anniversaire de Jo aujourd’hui[/caption]

Et bien que leurs homologues de Walford ne soient peut-être plus les meilleurs amis, Jake, 48 ans, a prouvé que les choses ne pouvaient pas être plus différentes en réalité.

S’adressant à sa page de médias sociaux cet après-midi, l’acteur a partagé un retour en arrière de Jo, 44 ​​ans, semblant être déguisé en Cléopâtre – avec une longue perruque noire.

Elle regarde Jake de côté, qui se tient à côté d’elle dans un équipement de combat complet – y compris une armure dorée et un casque garni de fourrure.

Il a sous-titré le message hilarant: «Joyeux anniversaire @dollyjj Je t’aime Passez une bonne journée xxx »

BBC

Le couple a joué mari et femme Max et Tanya dans EastEnders[/caption]

BBC

Ils étaient au centre de plusieurs intrigues dramatiques[/caption]

Jo a trouvé la promenade dans le passé hilarante, commentant: « ahh, j’ai adoré jouer avec toi «

Et les fans d’EastEnders ne pouvaient pas se lasser de la douce interaction de l’un de leurs anciens couples E20 préférés.

L’un d’eux a écrit: «Je suis obsédé par cette photo !!»

Un autre a ajouté: «J’adore cette photo! Vous avez tous les deux l’air incroyable! «

Polycopié

Les Brannings étaient les favoris des fans dans le feuilleton de la BBC[/caption]

Instagram / mrjakewood

Jake a quitté EastEnders plus tôt cette année[/caption]

La semaine dernière, Jake a plaisanté en disant qu’il y avait «une vie en dehors de la place» alors qu’il retrouvait une autre ancienne co-star, l’actrice de Mel Owen, Tamzin Outhwaite.

Il a partagé un cliché souriant avec la beauté de 50 ans trois mois après ses dernières scènes alors que lothario Max était diffusé.

Sur la photo, Tamzin – qui a joué Mel dans le feuilleton BBC One – rayonne alors qu’elle pose pour la caméra dans un chemisier à motifs.

Jake sourit les lèvres serrées à côté d’elle dans une chemise et un blazer élégants, sa barbe touffue grandissant fièrement exposée.

La paire pose devant un mur audacieux et une fausse verdure avec des lumières de fée.

Instagram

Jake a retrouvé sa co-star Tamzin la semaine dernière[/caption]









Il a sous-titré le cliché: «Super rencontre avec mon travail précédent mucker @glamzin cette semaine.

«Il s’avère donc qu’il y a de la vie en dehors de la place «

Tamzin a commenté: «Certainement beaucoup de vie en dehors et au-delà de la place !! tellement bon de rattraper xx »

Leurs deux personnages avaient auparavant profité d’une brève aventure à Walford, Max embrassant Mel ignorant ses plans d’alors pour abattre son frère Jack.