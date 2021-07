Jake Wood d’EastEnders laisse tomber un ÉNORME indice qu’il a été attrapé pour I’m A Celebrity

La star d’EASTENERS, Jake Wood, a laissé entendre qu’il a été recruté pour I’m A Celebrity.

L’acteur, 49 ans, qui a joué Max Branning pendant 15 ans, a quitté Albert Square en février dans un scénario explosif qui a vu son personnage évité.

4 Jake Wood sur Good Morning Britain ce matin Crédit : Rex

Il se prépare actuellement pour une course de 11 semaines dans son premier travail d’acteur depuis qu’il a quitté le feuilleton de la BBC.

Mais Jake dit qu’il finira de jouer dans 2:22 A Ghost Story aux côtés de la pop star Lily Allen dans le West End juste à temps pour le lancement dans la jungle.

L’animateur de Good Morning Britain, Ben Shephard, a interrogé : « Aurez-vous fini à temps pour aller dans la jungle si l’appel arrive ?

« Oui, je termine à la mi-octobre », a déclaré Jake.

« Je n’ai pas caché que j’adorerais faire la jungle. On en parlait à la pause, Kate [Garraway, who was a 2019 cast member]. »

Ben a ensuite demandé s’il serait prêt à jouer dans la série australienne ou galloise après que le coronavirus a forcé les patrons d’ITV à changer de lieu.

« Soit ou – amenez-le! », A crié Jake.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que Jake était en pourparlers avancés dans I’m a Celeb.

Mais Jake, 48 ans, a depuis rencontré les chefs de casting de l’émission de la jungle ITV, qui visent à obtenir la meilleure programmation à ce jour pour son retour en Australie.

Et des sources ont déclaré hier soir qu’il souhaitait s’inscrire si une place lui était offerte.

L’un d’eux a déclaré au Sun dimanche : « Il adorerait aller dans la jungle.

« Il pense que ce serait un grand défi pour lui et il a bien sûr vu à quel point les autres stars d’EastEnders ont réussi dans la série. »

Une autre source a ajouté: « L’équipe de casting a déjà réservé la moitié des camarades de camp et se vante de certains noms phénoménaux. »

4 La star du soap est en pourparlers avancés pour être dans I’m a Celeb Crédit : BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

4 Notre maquette de ce à quoi pourrait ressembler Jake dans son équipement de jungle