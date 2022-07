Jake Wightman décroche l’or du 1500m aux Championnats du monde alors que son père commente la victoire | Nouvelles d’athlétisme

Jake Wightman a stupéfié ses concurrents avec sa victoire, remportant la victoire en trois minutes et 29:23 secondes.

Jake Wightman a décroché une superbe médaille d’or au 1500 m aux Championnats du monde – avec son père Geoff commentant sa victoire surprise.

Le joueur de 28 ans a remporté la première médaille d’or de la Grande-Bretagne à Eugene mardi soir, ce qui a été annoncé à Hayward Field par son père et entraîneur Geoff.

Wightman a gagné en trois minutes 29,23 secondes devant le champion olympique Jakob Ingebrigtsen et l’Espagnol Mohamed Katir, devenant le premier Britannique à remporter le 1500 m en 39 ans depuis la victoire de Steve Cram en 1983 et Wightman espère qu’il a réussi à casser le style de son père.

“Papa peut être un peu un robot au micro parfois, certaines personnes disent robot, d’autres disent professionnel”, sourit-il.

“J’espère qu’il l’a expliqué aujourd’hui. Ce sera intéressant de le revoir.

“Ma mère était en larmes, au moins quelqu’un pleurait.

“Je ne l’ai pas entendu, j’espère que c’est parce qu’il était un peu émotif. L’une des premières choses qu’il a dites a été” préparez-vous pour les Commies (Jeux du Commonwealth) maintenant “.

“J’ai 28 ans maintenant, je ne sais pas combien d’occasions j’aurai encore de le faire et j’espère qu’il y en aura beaucoup plus à venir. Je dois en tirer le meilleur parti. C’est important d’atteindre ce cap comme celui-ci , sept, huit ans moi n’aurait jamais cru.

“Il y a tellement de gens qui m’ont aidé à arriver à ce point. Mon père m’entraîne depuis que j’ai 14 ou 15 ans. Chaque entraîneur de club d’Edimbourg, Loughborough Uni, British Athletics a tous joué un rôle. L’essentiel est de maintenant remercier tous ceux qui m’ont aidé.”

Wightman était déjà l’homme le plus rapide cette année et a remporté la victoire avec 200 m à faire.

Ingebrigtsen n’a pas pu réagir et Wightman a tenu bon pour remporter la plus grande victoire de sa carrière. World Athletics a ensuite avancé la cérémonie de remise des médailles à mardi soir car celle d’origine s’est heurtée à son vol de retour mercredi.

Wightman a obtenu sa célébration après que la cérémonie de remise des médailles ait été déplacée avant son vol.

“Je ne voulais pas quitter cette course comme à Tokyo (JO 2020) où je n’ai pas vraiment expliqué comment je veux courir et comment je pense pouvoir courir”, a-t-il ajouté.

“L’important, c’était d’être à 200 m. Je me suis dit ‘merde ça, je vais tenter le coup’. Si je finissais quatrième, je tentais. Si j’avais terminé deuxième ou troisième, je ‘ J’ai essayé de gagner, mais j’ai tenu bon.

“Quoi qu’il arrive dans le reste de ma carrière, je suis champion du monde.”

Wightman a déjà remporté le bronze européen et du Commonwealth et n’a terminé que 10e aux Jeux olympiques de l’an dernier à Tokyo.

“L’essentiel à Tokyo, c’est que c’était bien plus décevant que les gens ne le pensent”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas une personne négative mais je me suis senti assez marqué par cela. C’était une fin vraiment décevante pour quelque chose que je pensais devenir vraiment spécial.

“Cela m’a hanté pendant un moment. Il y avait beaucoup de lacunes que j’ai réalisé qu’il fallait combler, pas seulement de l’été mais de tout l’hiver. Nous avons fait ces changements pour arriver dans ces champions dans une bien meilleure position.”

Papa et entraîneur Geoff ont annoncé le drame alors qu’il se déroulait dans l’Oregon avec maman Susan dans la foule.

“Je fais sa journée sportive à l’école depuis qu’il a environ 11 ans parce que ma femme est son professeur d’éducation physique”, a déclaré Wightman senior.

“Nous venons donc de l’amener dans des stades légèrement plus grands, des foules légèrement plus grandes et des médailles légèrement plus grandes.

“J’ai regardé ses courses toute sa vie, depuis qu’il a commencé quand il était petit à l’école primaire et qu’il a réussi à remporter un titre mondial ici, entre tous. L’essentiel est que cela ait été compensé pour les Jeux olympiques.

“Vous n’obtenez qu’une seule chance en quatre ans. Je suis donc très fier, très fier. Il travaille beaucoup. Il est très méticuleux dans sa préparation.”

Il a également souligné la nécessité d’être impartial lors de l’annonce des coureurs et de l’appel de la course.

“Nous avons eu de bonnes demi-finales de 200 m, vous entrez juste dans un certain rythme. Mais à chaque fois, je pensais ‘il va s’échauffer maintenant, il sera dans la salle d’appel finale.’

“Mais ensuite, vous devez faire les présentations et si je ne reste pas neutre pendant le 1500 m, je ne peux pas le refaire.

“Je fais du 1500m avant que Jake n’entre en scène. J’adorerais les faire. Donc je ne peux pas être biaisé, je dois être impartial.”

Le coéquipier de Wightman, Josh Kerr, a tenté de donner le ton avant la finale en remportant sa demi-finale, mais le joueur de 24 ans n’a pas été en mesure de menacer les médailles et n’a pas pu ajouter au bronze olympique de l’an dernier pour terminer. cinquième.