Jake Wardle: Pourquoi signer pour Wigan Warriors signifiait tant pour centrer après des temps incertains | Actualités de la Ligue de Rugby

Jake Wardle a rejoint Wigan pour un contrat de trois ans

En mai, Jake Wardle était spectateur alors que Huddersfield Giants subissait une défaite atroce contre les Wigan Warriors lors de la finale de la Betfred Challenge Cup.

Des montagnes russes sept mois plus tard, cependant, le centre se prépare à enfiler le maillot Cerise et Blanc des détenteurs de la Coupe et des demi-finalistes des barrages de la Betfred Super League de cette année pour la campagne 2023.

Une blessure à la cheville et la forme de Ricky Leutele et Leroy Cudjoe ont contribué à limiter Wardle à seulement six apparitions pour les Giants en 2022, y compris à ne pas participer à la 17e journée pour la première apparition finale de la Challenge Cup du club en 12 ans. Les signatures de Kevin Naiqama et Esan Marsters pour l’année à venir ont également souligné sa place dans l’ordre hiérarchique.

Wardle a ensuite été prêté aux Warrington Wolves en difficulté en juillet pour le reste de la saison de Super League, mais l’incertitude persistante à laquelle le joueur de 24 ans était confronté quant à son avenir s’est dissipée lorsque Wigan est venu le chercher.

“À la fin de l’année, lorsque j’ai été prêté, mon avenir était un peu incertain”, a déclaré Wardle, qui a confirmé avoir signé un contrat de trois ans avec les Warriors en octobre. Sports du ciel.

“Enfin, obtenir un contrat de trois ans sur la ligne a été énorme pour moi. Cela a tout réglé et je peux me réjouir de rejouer au rugby l’année prochaine.

“C’était incroyable. Le club parle de lui-même avec le succès qu’il a eu, alors me vouloir en tant que joueur et en tant que personne, c’est quelque chose dont je suis très reconnaissant.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jake Wardle a capitalisé sur une erreur d’Arthur Romano pour donner aux Warrington Wolves l’avantage sur les Dragons catalans lors du Magic Weekend 2022 Jake Wardle a capitalisé sur une erreur d’Arthur Romano pour donner aux Warrington Wolves l’avantage sur les Dragons catalans lors du Magic Weekend 2022

Dans une tournure étrange, Wardle formera probablement un partenariat de centre à Wigan en 2023 avec Toby King – l’homme que Huddersfield a amené de Warrington pour les derniers mois de la saison dernière dans le cadre d’un accord d’échange de prêt.

Autant que l’on puisse lire dans n’importe quoi comme les numéros d’équipe, le fait que le duo ait reçu les numéros 3 et 4 pour la saison à venir semble indiquer qu’ils sont la combinaison de premier choix de l’entraîneur-chef des Warriors Matt Peet dans les trois quarts, avec le Iain Thornley a également fait l’expérience d’une option, et le duo de deuxième ligne Kai Pearce-Paul et Willie Isa a pu s’insérer au centre si nécessaire.

Pour sa part, Wardle s’est rapidement installé dans la vie sous le régime de Peet et a découvert que certaines idées préconçues sur la façon dont l’équipe de Wigan s’est acquittée de ses affrontements dans le passé se sont avérées correctes.

“Chaque club et chaque équipe veulent construire une culture, mais j’ai l’impression que depuis que je suis ici, cela a atteint un autre niveau”, a déclaré Wardle.

“Tout tourne autour de cette culture et j’ai vraiment hâte d’en faire partie.

“Vous pouvez juste voir l’unité de l’équipe quand ils jouent et revenir à cette finale de la Challenge Cup, gagner à la fin a montré leur unité qu’ils avaient en tant que groupe et la confiance qu’ils avaient les uns dans les autres.”

Voir la Challenge Cup dans l’armoire à trophées du DW Stadium et l’emporter dans les écoles de la région dans le cadre du programme communautaire “Warriors Together” du club en décembre est une motivation supplémentaire pour Wardle de faire partie d’une équipe gagnante du trophée. .

Il va sans dire que Wigan est impatient de conserver la Coupe en 2023 pour ce qui serait un 21e triomphe record dans la compétition à élimination directe la plus prestigieuse de la ligue de rugby, sans parler de briser l’étau que les rivaux de St Helens ont eu sur la Super League pour le passé. quatre saisons.

Wigan a triomphé de Huddersfield lors de la finale de la Challenge Cup 2022

Wardle est convaincu que la capacité qu’il a vue dans l’équipe, qui comprend le meilleur buteur d’essais de la saison dernière Bevan French et le candidat de Man of Steel Jai Field, garantira que les Warriors se battront à nouveau pour les honneurs en 2023.

“Mon objectif est de le gagner [the Cup] encore cette année et nous sommes capables de le faire », a déclaré Wardle.

“La culture que nous avons et l’équipe que nous avons, je veux en faire partie et faire ce que nous pouvons et apporter le meilleur de moi-même à l’équipe.

“C’est mon objectif depuis trois ans que je suis ici – je veux gagner autant d’argenterie que possible. Nous avons l’équipe pour le faire, alors j’espère que nous pourrons obtenir plus d’argenterie cette année.”

La saison 2023 de la Betfred Super League débutera en février avec deux matches de la première manche en direct sur Sky Sports. Les Rhinos de Leeds, finalistes de la Grande Finale, se rendront aux Warrington Wolves le jeudi 16 février, suivis des promus Leigh Leopards qui accueilleront les Red Devils de Salford le vendredi 17 février.