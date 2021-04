WAVERLY, Ohio – Le cinquième anniversaire du jour où huit membres d’une famille ont été abattus dans le comté de Pike, Ohio, un suspect a plaidé coupable des meurtres, dont la mère de son enfant.

Edward « Jake » Wagner, 28 ans, a comparu devant le tribunal jeudi devant les membres survivants des familles Rhoden, Gilley et Manley, et a admis sept chefs de meurtre aggravé alors qu’un juge lisait chaque accusation individuelle.

Puis, retenant ses larmes, Wagner a admis le huitième meurtre de Hanna Mea Rhoden, la mère de sa jeune fille. À la fin de la journée, Wagner avait plaidé coupable des 23 chefs d’accusation pour ce que les enquêteurs ont qualifié de complot d’exécution élaboré et planifié depuis longtemps pour se débarrasser de quiconque pourrait entraver la garde et le contrôle de son enfant.

«Je suis coupable, votre honneur», dit Wagner.

En échange de cet appel, les procureurs ont abandonné la possibilité de la peine de mort. La peine convenue, qui sera prononcée plus tard, sera de huit peines à perpétuité consécutives sans libération conditionnelle, plus plus de 100 ans pour les peines pour toutes les autres accusations.

Les parents de Wagner, George «Billy» Wagner III et Angela Wagner, et son frère aîné, George Wagner IV, font face aux mêmes accusations et Wagner a accepté de coopérer avec les procureurs dans les affaires contre eux.

Tous ont été arrêtés lors d’un démantèlement coordonné à divers endroits en novembre 2018.

Depuis que la famille a été placée en garde à vue, les enquêteurs et les procureurs ont brossé le tableau d’une famille clanique, si insulaire et fidèle les uns aux autres qu’ils ont menacé tous les étrangers qui s’infiltraient dans le cercle.

Les autres Wagners ont tous plaidé non coupables. Cependant, l’accord de plaidoyer de Jake Wagner a retiré la peine de mort pour le reste de sa famille également s’ils sont condamnés.

Le procureur spécial Angela Canepa a annoncé qu’avec les informations fournies par Wagner, les enquêteurs avaient finalement pu récupérer les armes qui, selon elle, avaient été utilisées dans les homicides, ainsi que les véhicules que la famille avait utilisés pour se faufiler sur les propriétés des Rhodens, pénétrer par effraction dans les maisons et se retirer. ce que les enquêteurs ont dit étaient des exécutions.

Wagner a avoué avoir tué personnellement cinq des huit victimes, a déclaré Canepa.

Qu’est-il arrivé à la famille Rhoden?

Ont été tués Dana Manley Rhoden, 37 ans; son ex-mari, Christopher Rhoden Sr., 40 ans; leurs fils, Christopher Rhoden Jr., 16 ans, et Clarence «Frankie» Rhoden, 20 ans; leur fille, Hanna Rhoden, 19 ans; La fiancée de Frankie, Hannah Gilley, 20 ans; Kenneth Rhoden, 44 ans, frère de Chris Sr; et Gary Rhoden, 38 ans, cousin de Kenneth et Chris Sr.

La plupart ont été abattus plusieurs fois à bout portant pendant leur sommeil. Kenneth n’a été abattu qu’une seule fois, et les preuves à la maison ont montré que Chris Sr. et Gary étaient réveillés lorsqu’ils ont été attaqués.

Un membre effréné de la famille a appelé avec un rapport sur le premier meurtre à 7 h 49 le 22 avril 2016 et a alerté les autorités sur ce qui allait bientôt devenir l’un des cas d’homicide les plus persistants de l’histoire de l’Ohio.

La famille Rhoden fait face à Wagner au tribunal

Le procureur du comté de Pike, Rob Junk, a déclaré que les familles des victimes avaient accepté l’accord de plaidoyer.

« Cela a été long à venir », a déclaré Junk. « Ils sont heureux d’obtenir justice, surtout ce jour-là », a-t-il déclaré.

Les membres survivants de la famille Rhoden se sont présentés jeudi dans la salle d’audience avec leurs avocats civils, Adam Newman et Brian K. Duncan, qui s’occupent du procès pour mort injustifiée que la famille a intenté contre les Wagners.

Jake Wagner était au centre de l’affaire depuis le début parce qu’il avait un enfant avec Hanna Rhoden, et les procureurs ont déclaré que les meurtres concernaient la garde et le contrôle des enfants. Hanna venait également d’accoucher quelques jours avant les meurtres d’une deuxième fille, et Jake Wagner pensait également qu’elle pourrait être la sienne.

Wagner a fait face à plus d’accusations que le reste de sa famille et est le seul des quatre accusés à être représenté par le bureau du défenseur public de l’État, les avocats William Mooney et Greg Meyers.

Genève Rhoden – la matriarche de la famille dont les pertes le 22 avril 2016 comprenaient deux fils et plusieurs petits-enfants – a regardé les dernières audiences en direct depuis le rez-de-chaussée. Jeudi, avec l’aide de sa famille, elle a gravi lentement les marches du palais de justice avec sa bouteille d’oxygène et s’est assise au premier rang et a baissé la tête en pleurant.

Elle a déclaré à The Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, à travers ses larmes: « Je m’accroche là-dedans. »

Tony Rhoden, qui est devenu le visage public de la famille après les meurtres, s’est assis à côté de sa mère et a regardé Wagner.

Junk a déclaré que ce n’était pas une coïncidence qu’ils étaient au tribunal pour les plaidoyers de culpabilité à l’occasion de cet anniversaire.

« Cela fait cinq ans pour nous tous, » a-t-il dit, « surtout pour les membres de la famille survivants que vous voyez dans ce tribunal aujourd’hui. »

Vers la fin de l’audience, ayant eu l’occasion de dire quelque chose, Wagner regarda la salle d’audience bondée de membres de la famille en pleurs qui le fixaient.

Avec un accroc dans sa voix, il dit seulement ceci: «Je suis profondément et très désolé.»

