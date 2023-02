Jake Trueman: La signature du New Hull FC est impatiente de faire passer le jeu au «niveau supérieur» sous la direction de l’entraîneur-chef Tony Smith | Actualités de la Ligue de Rugby

Jake Trueman a rejoint le Hull FC depuis Castleford pour la saison 2023 de la Super League

Il est compréhensible que Jake Trueman ait pu s’inquiéter de savoir qui remplacerait Brett Hodgson en tant qu’entraîneur-chef du Hull FC, étant donné que l’ancien Man of Steel l’avait signé pour un contrat de trois ans avec Castleford Tigers avant de partir à la fin de la saison 2022. .

Cependant, ces inquiétudes se sont avérées infondées pour le demi-arrière de 23 ans lorsqu’il a été révélé que l’entraîneur Tony Smith, double vainqueur de la grande finale de la Super League de Betfred, échangerait l’est de la ville de Kingston upon Hull contre l’ouest. Le successeur de Hodgson.

Trueman sait de première main l’importance d’un bon entraîneur. Il attribue à l’actuel patron des Warrington Wolves et à l’ancien international britannique Daryl Powell le mérite de lui avoir appris toutes les techniques du jeu de demi-arrière après avoir signé pour Cas à l’âge de 17 ans de Bradford Bulls, et l’actuel chef des Tigers Lee Radford en l’encourageant à s’exprimer et à avoir confiance en son jeu naturel.

Le produit de West Bowling pense que Smith incarne les qualités de Powell et de Radford d’après ce qu’il a observé jusqu’à présent en pré-saison, et est optimiste qu’il peut pousser encore plus en 2023 après avoir déjà été reconnu comme l’un des talents les plus brillants de la Super League en six saisons à Castleford.

“Quand j’ai rejoint [Castleford] J’étais assez brut en tant que joueur, avec Daryl Powell comme entraîneur-chef, et il était techniquement très bon et m’a appris à jouer en demi-arrière et les petits détails”, a déclaré Trueman. Sports du ciel.

“Ensuite, Radders est arrivé l’année dernière et m’a dit de jouer et d’apprécier mon rugby, et Tony est un mélange de cela. J’espère qu’il pourra faire passer mon jeu au niveau supérieur.

“Certains entraîneurs peuvent être assez restrictifs pour les joueurs, mais Tony ne semble pas du tout comme ça. Quand j’ai signé pour la première fois, Brett était l’entraîneur et il a été lâché, et j’étais assez inquiet de savoir qui allait entrer parce que c’est un gros problème de savoir qui est votre entraîneur, s’il vous aime ou non.

Les fans du Hull FC espèrent voir plus de «The Trueman Show» de leur nouvelle signature lors de la saison 2023 de la Betfred Super League.

“Quand Tony est arrivé, j’ai eu une réunion avec lui, et il est connu pour son jeu offensif, donc je suis ravi de travailler avec lui cette année.”

Trueman fait face à une attente pour sortir sur le terrain cette année alors qu’il poursuit sa convalescence après une rupture du LCA subie contre Huddersfield Giants en juillet dernier. Son retour prévu est début mai, bien qu’il espère continuer à progresser suffisamment pour être de retour avant cette date.

Il a recommencé à courir ces dernières semaines, mais n’a pas été en mesure de travailler sur la nouvelle combinaison de la colonne vertébrale du Hull FC en 2023, qui comprend les recrues de la LNR Tex Hoy et Jake Clifford, et l’ancien talonneur de Warrington et Leeds Rhinos Brad Dwyer.

Si l’on se fie aux chiffres de l’équipe des Noirs et Blancs, il semble probable que Hoy prendra la place d’arrière latéral après avoir reçu le maillot n ° 1, Trueman et Clifford formant le demi-arrière après avoir reçu les numéros 6 et 7. respectivement, et le Trueman actuellement mis à l’écart fait de son mieux pour établir une compréhension avec eux.

“Je ne peux pas m’impliquer dans beaucoup de choses, alors je regarde de loin pour voir comment ils jouent”, a déclaré Trueman. “C’est assez difficile sans être sur le terrain, mais en regardant, vous pouvez voir quelles sont les forces des gens et comment nous pouvons travailler les uns avec les autres.

“Ensuite, il s’agit de parler lors de réunions et de la manière dont nous pouvons faire avancer les combinaisons, mais je pense que nous avons un bon mélange de joueurs avec des forces différentes que la colonne vertébrale peut travailler cette année.

“Je regarde à peu près toutes les séances d’entraînement et je suis à chaque réunion, et à chaque réunion de la colonne vertébrale, mais c’est assez frustrant.

“Nous avons une nouvelle colonne vertébrale cette année, nous voulons donc passer le plus de temps possible sur le terrain. J’essaie de rester aussi impliqué que possible, alors j’espère que cela facilitera un peu cette transition.”

Jake Clifford est sur le point de former un partenariat de demi-arrière avec Jake Trueman au Hull FC en 2023

La blessure de Trueman l’a empêché de signer chez les Tigers dans le style qu’il aurait souhaité, manquant les quatre derniers mois de la saison régulière de Super League 2022 alors que Cas a raté de peu une place dans les barrages.

Il n’a que des choses positives à dire sur son passage dans la jungle de Mend-A-Hose, mais il attend maintenant avec impatience un nouveau défi au Hull FC et essaie de faire partie d’aider les Noirs et Blancs à secouer l’étiquette de l’un des les « géants endormis » de la compétition.

Bien qu’ils aient remporté la Betfred Challenge Cup en 2016 et 2017, le Hull FC le plus proche de remporter son premier titre de champion depuis 1983 est survenu lorsqu’il a terminé deuxième lors de sa seule apparition à la Grande Finale en 2006, et Trueman sait qu’un début sera obtenu. de retour dans les play-offs cette année après avoir raté les deux dernières saisons.

“J’ai adoré mon séjour chez Cas et tout ce qui s’y rapporte”, a déclaré Trueman. “Les gars, les gens et les fans – c’était un super endroit pour jouer, mais j’ai l’impression que je devais me mettre au défi et essayer quelque chose de nouveau.

Jake Trueman a apprécié son temps avec Castleford, mais a décidé de chercher un nouveau défi à partir de 2023

“J’ai ça ici à Hull et j’espère que cette année et dans les années à venir, nous pourrons nous battre pour les titres.

“Quand j’ai signé ici, j’ai parlé aux garçons et ils ont parlé des fans et des attentes, mais je pense que c’est la même chose chez Cas. Je serai prêt pour ça, et ça ne m’inquiète pas trop, parce que nous toujours eu beaucoup de pression chez Cas.

“Cela aide dans les matchs lorsque vous avez les fans avec vous, mais nous sommes tous motivés dans ce groupe pour gagner.”

