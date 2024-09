Jake The Snake Roberts s’attendait à un combat d’Ultimate Warrior lors de la cérémonie du Hall of Fame de la WWE

L’Ultimate Warrior était la définition d’une figure polarisante dans la WWE pendant ses périodes dans et hors de l’entreprise, à tel point que ceux avec qui il a travaillé, ou ceux avec qui il était censé travailler, dans le passé, étaient toujours prêts à le combattre lors de son intronisation au Temple de la renommée de la WWE en 2014. Dans une interview avec « Rewind Récapitulatif Revivre« , a déclaré Jake « The Snake » Roberts, une autre légende de la WWE, qui s’est dit tout à fait prêt à se disputer avec Warrior lors de la cérémonie. Roberts et Warrior devaient se disputer en 1991, mais l’histoire a été évidemment annulée lorsque Warrior a été renvoyé après SummerSlam cette année-là. Roberts avait précédemment raconté dans une interview comment s’était déroulée une conversation avec Warrior avant leur querelle, Warrior disant qu’il « s’en fichait complètement » de Roberts. Il a qualifié les excuses au Hall of Fame des années plus tard de « surprenantes ».

« J’y suis allé avec l’intention de me battre et je le cherchais à ce moment-là », a déclaré Roberts. « Puis il m’a tapoté dans le dos, je me suis retourné et il a commencé à s’excuser et à dire à quel point il se sentait mal à cause de ce qu’il avait fait et qu’il savait qu’il m’avait coûté des millions. »

Roberts a qualifié la mort de Warrior à l’âge de 54 ans quelques jours seulement après la cérémonie de « triste » et d’horrible pour ses enfants. Une autopsie a révélé plus tard que l’ancien champion était décédé d’une crise cardiaque. Malgré les problèmes juridiques antérieurs entre Warrior et la société, la hache de guerre a été enterrée avant son intronisation au Temple de la renommée. Le prix Warrior est toujours décerné lors de la cérémonie à ce jour, honorant ceux qui « incarnent l’esprit de l’Ultimate Warrior ».

