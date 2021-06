Jake Tapper essaie de jouer au bingo VIRTUE SIGNAL pour frapper Fox, se fait THWACKED par les EMAILS de sa propre émission – The Right Scoop

Jake Tapper. Remplacez l’une de ces lettres de son nom par un F et c’est ce que lui et ses amis de la bibliothèque faisaient lorsque sa bataille avec Chris Wallace de Fox s’est déroulée dans le livre de jeu Politico. Mais ensuite, le coup est devenu un coup, au fur et à mesure que les preuves sont sorties.

Vous voyez, le vieux Jake et son réseau disent toujours « GROS MENSONGE » parce que lorsque votre marché est idiot, vous avez besoin de surnoms idiots pour résumer les choses afin que personne n’ait à penser aux composants. Quel était le mensonge ? Peu importe! Dites simplement « GROS MENSONGE » et cela couvre tout sur les élections de 2020.

Et Jakey blâme le GROS MENSONGE pour tout ce qu’il n’aime pas. 6 janvier ? Gros mensonge. Impôts élevés? Gros mensonge. Vous avez marché sur un lego ? GROS MENSONGE!

Et puisque le GROS MENSONGE est un GROS MAUVAISE, eh bien BIG DECENCE Jake et son chihuahua en surpoids Brian Stelter boycottent les politiciens de BIG LIE.

OU ALORS IL DIT. «Je n’ai pas réservé, depuis l’élection, quiconque se livre à ces mensonges. C’est juste que je ne l’ai pas fait », a-t-il déclaré sur un podcast. « Ce n’est pas une politique mais c’est une philosophie où je ne veux tout simplement pas m’en occuper. »

Lorsque Politico a interrogé Chris Wallace à ce sujet, Wallace a répondu de manière hilarante qu’il s’agissait d’une « position morale ». Et Jake Tapper (avec un F) a répondu « Ce n’est pas une conversation facile pour certaines personnes – en particulier pour les journalistes qui travaillent pour des organisations où le Big Lie a été mis en place – mais c’est une raison de plus pour avoir cette conversation. »

Rawr!

Jake était excité à propos de ça. Sa douzaine de fans l’ont mangé. Il a dit qu’il ne pouvait pas le faire en toute conscience. Il a dit qu’il ne pouvait pas et ne voulait pas réserver Kevin McCarthy ou Steve Scalise ou Josh Hawley ou… uh oh attendez.

Ignorer @JakeTapperla signalisation de la vertu publique, @CNNSotu a demandé @HawleyMO à venir 18 FOIS depuis le 6 janvier. Nous avons les reçus. pic.twitter.com/lBvbjpS6Ft – Abigail Marone (@abigailmarone) 4 juin 2021

OOPS.

La triste tentative de Jake pour s’en sortir est d’autant plus triste.

Je ne peux pas expliquer tous les e-mails de mes excellents bookers dont le travail consiste à me présenter autant d’options que possible. Je viens de refuser de permettre à l’un des menteurs, comme le représentant Stefanik, de passer à l’antenne. C’est assez étonnant de la voir s’identifier fièrement comme une théoricienne du complot. https://t.co/Whn3KiwEFQ – Jake Tapper (@jaketapper) 4 juin 2021

Ce n’est même pas un bel essai. Voir avec ma secrétaire ? De quelle année est-ce Jake ?

Absolument éclaté éclaté éclaté. LOLLLL.