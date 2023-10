Jake Tapper découvre soudain l’antisémitisme à gauche – Twitchy

Nous avons observé au fil des années que de nombreuses personnes font l’erreur de penser que tout le monde (ou tout le monde dans leur sous-groupe) pense comme eux. Par exemple, si quelqu’un dit « les femmes ne mentent pas à propos du viol », le processus de pensée est probablement le suivant dans de nombreux cas : « Je ne mentirais jamais à propos d’une telle chose, donc je suppose que d’autres personnes (ou du moins des femmes) ne le feraient pas. , soit.’ Mais nous avons la preuve objective que certaines femmes au fil des années ont fait exactement cela – l’affaire de non-viol de Duke Lacrosse en est un excellent exemple, parmi tant d’autres. Ou si une personne dit « J’ai l’impression que le racisme n’existe pas », cela se traduit presque toujours par « Je ne suis pas raciste et je suppose que tout le monde est comme moi ». Cependant, le racisme existe bel et bien, même s’il n’est pas un fait dévorant de la vie américaine comme le prétend la gauche. Rappelons néanmoins l’élément positif de cette affirmation erronée : ils vous disent qu’ils ne sont pas racistes. Et plus largement, il y a tout simplement des gens dans le monde qui ne pensent pas comme nous ni comme vous. Genre, pas du tout.

Nous soupçonnons donc fortement que lorsque Jake Tapper parle des gens en général ou des progressistes en particulier, il parle principalement de lui-même. Mais ce n’est que notre avis et nous pouvons nous tromper, mais écoutez par vous-même :

REGARDER : Jake Tapper de CNN déclare une évidence : « Ces derniers jours ont été une véritable révélation pour beaucoup de gens – beaucoup de démocrates, beaucoup de progressistes – en termes d’antisémitisme à gauche. »

pic.twitter.com/bMzd3axC7d – Steve Invité (@SteveGuest) 11 octobre 2023

Nous n’avons pas besoin de vous dire qu’il y a eu des réactions, n’est-ce pas ?

En fait, beaucoup d’entre nous l’ont remarqué en discutant des méfaits de la politique identitaire. Cela a valu à certains d’entre nous de faire la une du New York Times comme « alt right » et de manifester dans les universités en tant que « nazis ». Je suis content que tu comprennes maintenant, @jaketapper. Discutons plus loin.@jordanbpeterson… https://t.co/7fBexxS5x7 -Dave Rubin (@RubinReport) 11 octobre 2023

Le reste du message n’est que le nom des personnes qu’il voulait probablement voir.

J’ai ricané. En fait, j’ai ricané. https://t.co/G2aAWSpuP6 – Champ pétrolifère Rando (@Oilfield_Rando) 11 octobre 2023

Il n’a clairement jamais vu MSNBC ou son propre réseau couvrir Israël au cours des 20 dernières années. https://t.co/KZ6UsUhwMn – Fusilli Spock (@awstar11) 11 octobre 2023

Même s’il l’a regardé, il ne l’a pas fait vu comme il en a besoin. Pour citer Orwell ‘[t]Pour voir ce qui est devant son nez, il faut une lutte constante. C’est certainement le cas de certaines personnes.

Pourquoi a-t-il fallu « ces derniers jours » ? Arrêt. Donnant. Lui. Crédit. Arrêt. https://t.co/GxgfxNM0ri – Stephen L. Miller (@redsteeze) 11 octobre 2023

Les démocrates n’ont finalement rien appris. Ils couvriront les antisémites parmi eux. Bon sang… ILS ONT DÉJÀ COMMENCÉ. je croirai @jaketapper quand il interpellera ces gens dans les semaines et les mois à venir. Pas une minute avant. https://t.co/splOpeXG70 – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 11 octobre 2023

Équitable.

Si seulement il existait une plateforme médiatique de premier plan pour discuter de tout l’antisémitisme à gauche pendant toutes ces années. https://t.co/j3aAtOFUmJ – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 11 octobre 2023

On devine qu’il fait sarcastiquement référence à son repaire actuel, le Free Lard Balise.

Voilà du journalisme d’investigation, @jaketapper. Il s’avère que vos camarades pensaient ce qu’ils disaient depuis le début. https://t.co/H3W2bfMo96 – jimtreacher.substack.com (@jtLOL) 11 octobre 2023

Vous n’auriez jamais deviné, avec Al Sharpton travaillant chez MSNBC et avec tous les politiciens démocrates de premier plan qui lui embrassent la bague. https://t.co/cuwVqEVpZK – Directeur de l’impact BT (@back_ttys) 11 octobre 2023

C’est un scandale permanent que Sharpton soit placé sur n’importe quel réseau en quête de respect.

Je suis triste depuis des années. Le racisme existe des deux côtés mais est plus répandu à droite. L’antisémitisme existe des deux côtés mais est plus répandu à gauche. Les médias ont choisi d’ignorer largement l’antisémitisme de gauche depuis des décennies. https://t.co/TkoWtwzWVY – Lee C Eldridge (@LeeCEldridge) 11 octobre 2023

Vraisemblablement, « triste » était en typonais pour « dit ».

Mais sur le fond, nous ne serions pas d’accord. Le racisme est beaucoup plus répandu à gauche, surtout si l’on considère le fait que de nombreuses formes de racisme sont acceptables à gauche, comme la discrimination anti-blanche ou anti-asiatique. Par exemple, Joe Biden est le président le plus explicitement raciste depuis plus de cinquante ans, mais il n’est presque jamais critiqué, sauf à droite.

Et c’est ignorer le fait que l’antisémitisme est souvent une forme de racisme, dans le sens où il n’a rien à voir avec ce qu’ils croient, mais plutôt avec les traits raciaux qu’ils perçoivent. L’une des atrocités commises récemment le prouve. Nous avons déjà parlé de la façon dont les terroristes qui ont attaqué Israël ont littéralement décapité des bébés juifs. Nous admettons que c’est un sujet désagréable, mais il est important de s’en souvenir, et pas seulement d’une manière générale : « se souvenir des morts ». Non, pour retenir la leçon qu’elle nous enseigne.

Désolé de t’énerver avec une photo horrible [of a dead baby], mais il est important de se rappeler de la cruauté dans laquelle se livrent ces « défenseurs des droits de l’homme ». Il n’y a aucune raison d’assassiner intentionnellement un bébé, à moins de croire qu’il y a quelque chose chez cet enfant qui le rend intrinsèquement mauvais. Ils ne tuent pas les Juifs à cause de tout ce qu’ils leur ont fait. Ils les tuent par haine irrationnelle, tout simplement parce qu’ils sont juifs. Repose en paix, Col Shalhevet. Certains d’entre nous ne l’ont pas oublié.

Ne laissez pas les gens réduire le carnage au simple nombre de personnes tuées. Les gens prétendent à tort que les Palestiniens agissent simplement pour se défendre ou des absurdités de ce genre. Alors, rappelez-leur les viols, non seulement parce que les victimes méritent qu’on se souvienne, mais parce que cela éviscère cet argument : le viol n’existe pas en cas de légitime défense. Les gens prétendent également à tort que les Palestiniens luttent simplement contre l’oppression ou pour la liberté. Rappelez-leur qu’ils ont décapité les bébés, car pour eux tout Juif est un ennemi, même les bébés. Il ne s’agit d’aucune cause. Il ne s’agit ici que de la haine des Juifs.

Cela m’a ouvert les yeux. Cela est devenu une évidence pour quiconque avait des yeux pour voir. Et si votre esprit est idéologiquement fermé, vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve devant votre visage. Jake, tu penses que les démocrates ne connaissent pas les opinions de Louis Farrakhan sur les Juifs ? Il n’y a pas de tromperie comme l’auto-tromperie. https://t.co/57NoG2G1qK – Sharma (@bansisharma) 11 octobre 2023

La capacité de l’esprit humain à se tromper est cependant forte.

Que pensez-vous que la politique de « l’identité » et la politique des « griefs » produiraient ? Et au cas où vous ne vous en rendriez pas compte, les mêmes personnes vous détestent – ​​l’homme blanc – pour les mêmes raisons racistes et fanatiques qu’elles détestent les Juifs. https://t.co/KShgjFU3mX – Équipage naufragé (@shipwreckedcrew) 11 octobre 2023

Chapeau bas à Tapper pour avoir dénoncé la réponse grossière de la gauche aux atrocités commises par le Hamas, mais voyons si ce signal d’alarme dont il parle amène quelqu’un à réfléchir suffisamment pour apporter des changements au sein du Parti démocrate. https://t.co/h7deRPXso8 – Brandon Morse (@TheBrandonMorse) 11 octobre 2023

Nous admettons que nous avons été surpris de voir l’administration Biden dénoncer de son côté le bilatéralisme. Mais là encore, nous sommes assez vieux pour nous souvenir du moment où tous les acteurs politiques démocrates de Virginie ont pris leurs distances avec le gouverneur. Visage noir Northam seulement pour que beaucoup d’entre eux (y compris notre président actuel) finissent par solliciter son approbation d’ici 2020. (Donc, pour mémoire, cela signifie que cet auteur a au moins huit ans.)

Alors, même si leurs paroles sont les bienvenues, on se demande combien de temps cela va durer.

Ilhan Omar dit quelque chose de raciste, les démocrates subissent des pressions pour le condamner, ils proposent un générique « nous désavouons toute haine » qui mentionne l’islamaphobie et Tapper est vraiment confus jusqu’à cette semaine. C’est de la politique jusqu’à ce qu’ils soient obligés de défendre le Hamas. https://t.co/psuWy8jIem –Reeb (@3rdReeb) 11 octobre 2023

Rappel au Règlement, nous pensons que cela s’écrit Hamcul.

Si cela vous a «révélé les yeux», alors vous n’avez pas le droit d’être journaliste. Les Juifs vous parlent depuis des années – depuis des ANNÉES – de l’antisémitisme de la gauche, de The Squad, de Black Lives Matter, et à chaque fois vous les avez rejetés. À chaque fois. https://t.co/FlbvarBguK –Billy Swagspeare (@bswagspeare) 11 octobre 2023

Nous disons depuis un certain temps que dans notre société moderne, il est beaucoup plus facile pour quelqu’un de gauche de s’isoler du point de vue des autres que pour quelqu’un de droite.

Cela tient en partie au totalitarisme de gauche. La gauche crée des situations où vous ne peut pas Ignore les. Par exemple, les parents ne peuvent pas ignorer l’idéologie trans lorsque la gauche décide d’y endoctriner leurs enfants à leur insu ou sans leur consentement – ​​en fait, plusieurs États ont essentiellement légalisé l’enlèvement d’enfants à cause de cette question. Un propriétaire d’entreprise ne peut pas non plus ignorer l’idéologie de gauche lorsque le gouvernement ne cesse de lui dire qu’il doit transmettre des messages avec lesquels il n’est pas d’accord sur ce sujet, sinon il détruira son entreprise. Mais même en dehors de cela, alors qu’une grande partie de la culture est dominée par la gauche, comment exactement un conservateur peut-il s’en sortir ? Il faut éviter presque tous les films grand public, émissions de télévision, livres, jeux vidéo, etc. Mais si l’on inverse les choses, la gauche n’a pas à s’inquiéter du fait que l’État totalitaire s’en prend à ses opinions en règle générale et elle peut facilement consommer des médias qui affirment constamment sa droiture et ne prennent souvent pas la peine de présenter à l’autre partie des arguments. justice. Il n’est donc pas très choquant que Jake Tapper et d’autres l’ignorent.

