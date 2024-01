Jake Sullivan vante les succès de la politique chinoise de l’administration Biden

Sullivan a souligné la création d’un groupe de travail américano-chinois sur la lutte contre les stupéfiants, qui avait pour mission de

première réunion mardi à Pékin, la reprise des contacts bilatéraux entre militaires et un accord pour discuter du développement sûr de l’intelligence artificielle comme preuve de la valeur de cette approche.

“Les critiques disaient à l’époque que ce voyage était unilatéral, mais notre stratégie consistait à utiliser ces réunions pour ouvrir un flux d’échanges bidirectionnel, et c’est exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Sullivan à

un événement du Council on Foreign Relations. Cette « interaction intensive » avec la Chine se poursuivra en 2024, Biden jouant un rôle clé.

Sullivan et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont convenu lors de leurs réunions à Bangkok, en Thaïlande, la semaine dernière, que « rien ne peut vraiment remplacer une conversation de leader à leader – nous avons tous les deux convenu que nous ferions rapport à nos dirigeants et que nous les obtiendrons ». au téléphone le plus tôt possible », a déclaré Sullivan.

Le discours de Sullivan a marqué le troisième briefing en quatre jours au cours duquel de hauts responsables de l’administration ont salué l’impact positif de leur engagement envers la Chine. Cette campagne de messagerie est une réaction explicite contre les détracteurs de haut niveau du Parti républicain à l’égard de cette approche, notamment le représentant républicain. Mike Gallagher (R-Wis.), président du comité spécial de la Chambre sur la Chine, qui a

baptisé cet effort « engagement zombie ».»

L’administration Biden tient également à vanter un dégel diplomatique avec son plus grand concurrent stratégique à un moment d’aggravation des tensions au Moyen-Orient déclenchées par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Au Yémen, la milice houthie soutenue par l’Iran a envahi les voies de navigation de la mer Rouge avec

attaques de missiles et de drones en cours qui ont continué

malgré les frappes aériennes américaines et britanniques. Le risque d’un conflit régional plus large impliquant les États-Unis s’est accru après qu’une attaque de drone menée par des mandataires iraniens a tué dimanche trois soldats américains sur une base en Jordanie. Cela a incité Blinken à avertir lundi que la volatilité régionale était

à son plus haut niveau depuis 1973.

Un haut responsable de l’administration a admis la semaine dernière que Sullivan n’avait pas réussi à persuader Yi d’utiliser le pouvoir de la Chine.

influence économique sur l’Iran – lequel

fonds et équipements les Houthis – pour endiguer la menace qui pèse sur

chaînes d’approvisionnement mondiales. L’administration reste également préoccupée par

Le partenariat « sans limites » de la Chine avec Moscou et les éventuelles mesures prises par Pékin pour soutenir directement l’effort de guerre de Moscou contre l’Ukraine.

« Nous n’avons pas assisté à la fourniture d’une aide meurtrière mais… nous avons constaté le soutien des entreprises chinoises pour aider la Russie à reconstituer sa base industrielle de défense », a déclaré Sullivan.

C’est une préoccupation pour l’administration « parce que nous pensons que la base industrielle de défense de la Russie est en train de se développer pour continuer à soutenir une guerre impériale de conquête en Europe, et c’est un intérêt fondamental de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré Sullivan.

Sullivan a déclaré que Pékin pouvait également s’attendre à ce que l’administration peaufine ses Restrictions à l’exportation ciblées sur la Chine sur les semi-conducteurs de haute technologie. “À mesure que la technologie évolue, nos contrôles doivent évoluer”, a déclaré Sullivan.