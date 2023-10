Jake Sullivan se défend en affirmant que la région du Moyen-Orient était « plus calme » quelques jours avant l’attaque du Hamas

Huit jours avant que le Hamas ne lance son attaque meurtrière contre Israël, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avait décrit la région du Moyen-Orient comme « plus calme » qu’elle ne l’avait été en deux décennies. Il a défendu ces propos dimanche dans l’émission « Meet the Press ».

« Jake, pourquoi ton évaluation était-elle si loin de la vérité ? » » a demandé Kristen Welker de NBC News.

Sullivan a déclaré qu’il avait fait ces commentaires « dans le contexte des développements dans la région du Moyen-Orient au sens large au cours des dernières années ».

« Après deux décennies marquées par une guerre civile au Yémen et une catastrophe humanitaire massive, une guerre civile en Syrie et une crise massive des réfugiés, une invasion et une insurrection en Irak, une opération militaire de l’OTAN en Libye, les attaques soutenues par l’Iran contre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. , ainsi que de nombreuses autres étapes, notamment la montée d’un califat terroriste qui occupe en réalité une énorme quantité de territoire », a-t-il déclaré.

S’exprimant à Le Festival de l’Atlantique huit jours avant l’attaque du Hamas, Sullivan a déclaré : « La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies. Aujourd’hui, des défis demeurent : le programme d’armes nucléaires de l’Iran, les tensions entre Israéliens et Palestiniens, mais le temps que j’ai passé que je dois dépenser pour les crises et les conflits au Moyen-Orient aujourd’hui, par rapport à n’importe lequel de mes prédécesseurs, le 11 septembre est considérablement réduit. »

Sullivan a noté que, dans la phrase précédant le clip de ses propos diffusé sur « Meet the Press », il a déclaré que la situation au Moyen-Orient « pourrait tout changer » et que les deux menaces qu’il avait identifiées à l’époque étaient : les tensions entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que la menace de l’Iran – qui a toujours soutenu le Hezbollah.

« Et donc, oui, il est vrai que ces deux menaces restent un véritable défi pour la stabilité à long terme de la région du Moyen-Orient, et nous venons d’assister à cette attaque absolument tragique », a-t-il déclaré. « Mais à aucun moment l’administration Biden n’a détourné les yeux des menaces contre Israël. »

« En fait, le président Biden a rencontré le Premier ministre Netanyahu quelques semaines seulement avant cette attaque pour discuter des défis de sécurité auxquels est confronté l’État d’Israël et nous avons continué à les soutenir de manière aussi significative, voire plus grande, que n’importe quelle administration précédente », a-t-il ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan à Washington le 15 septembre. Brendan Smialowski / AFP – Getty Images

Le Hamas a lancé l’attaque terroriste contre Israël avec l’intention de cibler des écoles primaires et un centre de jeunesse, a rapporté NBC News.

L’attaque brutale du Hamas a déclenché une guerre totale avec Israël, qui continue de frapper la bande de Gaza avec des frappes aériennes. Gaza connaît une crise humanitaire alors que des centaines de milliers de Palestiniens déplacés fuient vers le sud au milieu des frappes aériennes de l’armée israélienne.

Plus de 2 300 personnes ont été tuées à Gaza et 9 000 blessées. En Israël, 1 400 personnes ont été tuées et 3 500 blessées. Vingt-neuf Américains ont également été tués et 15 sont toujours portés disparus, selon le Département d’État.