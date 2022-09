Jake Stearney et Declan Forde mènent Loyola devant Brother Rice 57-21 – Shaw Local

WILMETTE – Jake Stearney et Declan Forde ont toujours été en phase de lancement du ballon depuis l’âge de 8 ans.

Le quart-arrière Loyola et le receveur large ont grandi ensemble et ont développé une connexion qui a été difficile à briser pour les adversaires tout au long de leur vie. Après que Forde ait raté la saison dernière en raison d’une blessure, le duo senior montre son lien avec les Ramblers cette saison, la dernière en date de la victoire 57-21 de Loyola sur Brother Rice samedi.

“Nous sommes super confiants”, a déclaré Forde. « J’attrape ce gamin depuis que j’ai 8 ans. Nous avons une chimie incroyable, il a confiance en moi et sait où je serai. C’est toujours bien d’avoir un bon lien avec le quarterback.

Les deux n’ont pas attendu longtemps pour montrer cette connexion après que Stearney a frappé Forde pour une passe de touché de 48 verges lors du deuxième jeu du match pour donner à Loyola (4-0, 1-0 CCL / ESCC Blue) un 7-0 mener avec 11:16 à jouer au premier quart. Les Ramblers ont porté la marque à 14-0 lorsque Drew MacPherson a parcouru huit verges pour marquer avec 1:03 à jouer dans le premier quart.

Stearney a retrouvé Forde au deuxième quart pour une passe de touché de 52 verges avec 9:17 à faire au deuxième quart pour donner à Loyola une avance de 21-0 et le quart-arrière s’est regroupé après avoir lancé une interception qui a permis aux Crusaders de conduire et de marquer en complétant une passe de 8 verges à Jack Parker avec 2:47 à faire au deuxième quart pour porter le score à 28-7 avec Loyola.

L’offensive de Loyola a continué d’évoluer en seconde période, Will Nimescheim marquant sur une course de 16 verges pour porter le score à 35-14 Ramblers avec 9:01 à jouer au troisième quart et Forde a inscrit sa troisième prise de la journée lorsqu’il a attrapé un Passe de 34 verges avec 5:05 à jouer au troisième. Nimesheim a de nouveau marqué sur une course de 29 verges avec 39 secondes à jouer au troisième quart et le quart de réserve Luke Collins a complété une passe à Danny Herbert pour porter le score à 52-21 Loyola avec 2:54 à faire dans le match.

Stearney a complété 16 de ses 28 tentatives de passes pour 277 verges, lançant quatre touchés et une interception, tout en se précipitant pour 58 verges. Forde a terminé sa journée avec 164 verges sur cinq réceptions et trois touchés tandis que Nimesheim s’est précipité pour 95 verges en 14 courses et deux touchés.

Bien que l’entraîneur de Loyola, John Holecek, ne soit pas surpris de la façon dont Stearney et Forde se sont connectés cette saison, il est heureux qu’ils soient restés en bonne santé afin d’atteindre leur plein potentiel.

“C’était vraiment amusant de voir qu’ils sont en bonne santé et connectés”, a déclaré Holecek. “C’est spécial.”

Brother Rice n’a pas reculé après un combat dans son premier match CCL / ESCC Blue. Les Crusaders ont marqué après que Nolan Smith ait intercepté une passe de Stearney en demandant à Ryan Hartz de compléter un scintillement aux puces de 29 verges à Owen Gorman pour en faire une avance de 21-7 Loyola avec 6:35 à faire au troisième quart.

Hartz a ajouté son deuxième touché au deuxième quart lorsqu’il a complété une passe de 21 verges à Randall Nauden pour en faire une avance de 28-14 Rambler avec 1:03 à faire dans le quart. Le quart-arrière des Crusader a de nouveau frappé Gorman au troisième quart pour une passe de 19 verges avec 3:23 à faire dans le quart.

Hartz a complété 16 de ses 34 tentatives pour 185 verges, trois touchés et trois interceptions. Nauden a parcouru 57 verges en neuf courses.

L’entraîneur-chef de Brother Rice, Casey Quedenfeld, pensait que les plaqués manqués et les gros jeux avaient nui à son équipe de rester dans le match plus longtemps qu’elle ne l’a fait.

“Je pense que nous avons abandonné un bon moment en première mi-temps, défensivement, nous avons juste raté des opportunités et des tacles”, a déclaré Quedenfeld. «Nous avons été mis en position et avons raté des tacles contre un adversaire de football vraiment, vraiment de qualité. Nous devons faire des jeux.

Brother Rice accueillera De La Salle (1-3, 0-1 CCL/ESCC White) vendredi tandis que Loyola accueillera Fenwick (2-2, 1-0 CCL/ESCC White) le samedi 24 septembre. Les Ramblers ont ont marqué plus de 30 points dans chacun de leurs quatre matchs jusqu’à présent cette saison et ils ne prévoient pas de changer quoi que ce soit qui fonctionne pour eux.

“Attendez-vous à rien de différent”, a déclaré Stearney. “Nous devons juste continuer à faire notre truc et comme je l’ai dit depuis le jour, l’état d’esprit 1-0 va de l’avant.”