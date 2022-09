Jake Stearney et l’attaque de Loyola ont montré leur chimie pendant trois semaines de la saison.

Les Ramblers ont battu leurs adversaires 139-41 sans que leurs partants ne jouent encore un match complet en raison de grandes avances précoces. Stearney est heureux de voir que l’intersaison et la préparation hebdomadaire de son équipe portent leurs fruits.

“Cela se manifeste enfin une fois que nous avons commencé à jouer”, a déclaré le quart-arrière. “Toutes les heures et le travail acharné que les gars ont mis pendant la semaine pour s’entraîner avant un match, ça rapporte vraiment. Je suis heureux que tout le monde adhère à l’engagement de la saison.

Stearney a été le principal catalyseur de l’attaque des Ramblers en trois matchs contre St. Xavier (Ohio), East Moline United et St. Rita. Le joueur offensif bleu de l’année CCL / ESCC en titre a lancé pour 542 verges, 10 touchés et s’est précipité pour deux autres scores en sept quarts de travail.

Stearney a également été efficace avec son décès, complétant 77% de ses tentatives, 36 sur 47.

Stearney a attribué sa croissance au temps et à ses coéquipiers. Il a vu beaucoup de nouveaux schémas lorsqu’il a commencé en tant que junior la saison dernière et sait maintenant à quel point se préparer pour les matchs afin d’être prêt à concourir.

“Je pense que cela vient avec l’expérience à ce poste”, a déclaré Stearney. “Se familiariser et la chimie avec l’équipe me rend plus à l’aise dans la poche.”

Loyola veut rester concentré malgré son départ 3-0. Stearney a hâte de jouer un match complet et veut que les Ramblers ne soient pas trop à l’aise, peu importe qui est leur adversaire.

“Ce doit être cet état d’esprit 1-0 que nous allons bien exécuter et que nous allons jouer un long match”, a déclaré Stearney. “Le football peut aller de toutes les manières possibles, quelque chose se passe très vite. Vous devez rassembler l’équipe, les gars et rester concentré sur le fait de ne pas prendre chaque équipe à la légère et exécuter ce que nous devons faire sera la clé pour aller de l’avant.

Le seul défaut défensif de Mount Carmel cette saison est un panier de 51 verges.

La Caravane a cédé les trois points contre St. Rita lors du premier quart de leur match de la semaine 1 et n’a pas cédé un point depuis. L’équipe a maintenu les Mustangs à trois points et a blanchi Phillips et Niles Notre Dame.

L’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch, a attribué le bon départ à un groupe expérimenté qui a adhéré au plan du coordinateur défensif Dan O’Brien.

“C’est un groupe de vétérans qui a dû apprendre un tout nouveau système l’année dernière, mais maintenant vous pouvez dire qu’ils ont le système en panne et font les bonnes choses”, a déclaré Lynch. “Les enfants terminent, font des jeux, font des tacles et emportent le ballon.”

La défensive d’O’Brien consiste en un front de trois hommes qui permet à la Caravane de recruter de nouveaux joueurs pour chaque jeu. Le schéma vise à s’assurer que les joueurs envahissent le ballon à chaque jeu et est fondamental pour permettre aux meneurs de jouer de jouer.

Lynch a été impressionné par la solidité fondamentale de sa défense jusqu’à présent cette saison, dirigée par la sécurité Owen Schickel. Maintenant, il est ravi de voir comment cela continue contre des adversaires coriaces, y compris ce vendredi contre une équipe mariste qui a marqué 111 points cette saison, le cinquième plus grand nombre de CCL/ESCC.

“Je pense que cela aide à prendre des départs rapides, mais notre emploi du temps n’est pas un petit gâteau”, a déclaré Lynch. «Nous jouons des équipes difficiles à l’intérieur et à l’extérieur, nous avons un autre grand défi avec Marist cette semaine et leurs meneurs de jeu. Cela devrait constituer un excellent test pour les trois phases du jeu pour nous.

St. Patrick a montré son combat à travers trois matchs cette saison.

Les Shamrocks sont revenus pour remporter leur premier match contre St. Ignatius et ont repoussé quelques tentatives de retour de Marian Central vendredi pour conserver une victoire de 55-28.

“Cela vous fait vous sentir bien”, a déclaré le quart-arrière Nick Dustin. “Cela montre que si nous allons être dans une bagarre, nous allons être dans une bagarre et nous pouvons rester là. Cela montre quoi qu’il arrive, nous pouvons toujours rebondir et nous ne mourrons jamais. Nous allons continuer à nous battre.

Les Hurricanes sont revenus pour prendre une avance de 14-13 après avoir pris du retard de 13 points au début du match de vendredi, puis ont réduit l’avance des Shamrocks à 35-28 avec 9:50 à faire au troisième quart. L’attaque de St. Patrick a répondu à chaque fois en marquant et en menant finalement l’équipe à une victoire.

TOUCHDOWN: Nick Dustin se précipite pour le touché de 3 verges pour faire 49-28 St. Patrick avec 5:33 à faire dans le 3Q. Shamrocks a repris le ballon sur le MC 28 après un échappé de Hurricane. pic.twitter.com/5jMLRnRhZh – Michal Dwojak (@mdwojak94) 10 septembre 2022

Des performances comme vendredi ont rendu l’entraîneur des Shamrocks Luke Mertens confiant et son équipe continue de suivre le calendrier CCL / ESCC.

“Nous avons une équipe assez décousue”, a déclaré Mertens. «Nous ne sommes pas les plus grands, nous ne sommes pas les plus rapides, nous n’avons pas la plus grande ligne de touche, mais je suis fier de la façon dont ces jeunes se battent chaque semaine. C’est la partie la plus importante du football.

La CCL/ESCC Purple a poursuivi son bon début de saison lors de la semaine 3.

Trois équipes, St. Viator, Carmel et Marian Catholic, sont restées invaincues, tandis que St. Patrick s’est amélioré à 2-1. Les Lions ont battu DePaul Prep, 42-21, les Corsairs ont battu Leo, 42-12, et les Spartans sont restés parfaits après une victoire 57-7 sur Bloom.

La division ne peut avoir que deux équipes invaincues au maximum après la semaine 4 lorsque St. Viator accueille Carmel vendredi tandis que Marian Catholic se rend à St. Patrick samedi.