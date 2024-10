Jake Roberts conclut un échange avec Don Callis et s’aligne sur une nouvelle faction sur AEW Dynamite

Jake Roberts a de nouveaux colistiers dans AEW et ce n’est pas ce à quoi on aurait pu s’attendre puisqu’il fait désormais partie de LFI avec Rush, The Beast Mortos et Dralistico.

Plus tôt dans l’édition Title Tuesday de Dynamite, Roberts a conclu un accord avec Don Callis qui a placé Lance Archer dans la famille Don Callis. Renée Paquette a demandé à Roberts ce qu’il avait obtenu dans l’accord et il lui a demandé si elle aimait les surprises.

Après la victoire de Hologram sur Komander, Roberts est monté sur scène et Rush, Mortos et Dralistico sont entrés en courant et ont attaqué les deux hommes. Ensuite, ils ont levé les poings et ont pointé du doigt Roberts qui a ensuite emboîté le pas.

Rush avait rejoint la famille Callis plus tôt cette année, mais il semblait que cela avait été discrètement abandonné ces dernières semaines.

Après avoir re-signé avec AEW en mars, Roberts n’est pas passé à la télévision depuis un certain temps. On ne sait pas exactement ce que cela signifie pour The Righteous, qui faisait également partie de la faction de Roberts au cours de l’année dernière.

Archer rejoint Konosuke Takeshita, Powerhouse Hobbs et Kyle Fletcher dans le clan Callis.

