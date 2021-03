Jake Quickenden rend hommage à son défunt frère décédé d’un cancer du nom poignant de son fils

Jake Quickenden a honoré son dernier frère Oliver avec un hommage poignant après être devenu papa.

L’ancienne star de X Factor, 32 ans, et sa petite amie Sophie Church sont maintenant les fiers parents d’un petit garçon qu’ils ont choisi de nommer Leo Oliver.

Jake a choisi le doux nom de son fils comme un clin d’œil touchant à son défunt frère qui a tragiquement perdu sa bataille contre le cancer des os à l’âge de 19 ans.

De plus, Jake a été contraint de faire face à une double agonie après la mort de son père en 2008 après avoir perdu sa bataille contre le même cancer quatre ans seulement avant la mort d’Oliver.

Prévoyant de garder en vie la mémoire de son défunt père et de son frère pour son fils, Jake a nommé son bébé Leo Oliver – rendant le nom du bébé encore plus spécial.







(Image: Instagram)



S’exprimant avant la naissance de son bébé, Jake a déclaré à Entertainment Daily: «Je pense que j’espère que le bébé aura un peu de mon père et de mon frère en eux de toute façon, mais Oliver sera son deuxième prénom.

«Mon petit frère était mon meilleur ami avant sa mort, donc je vais certainement garder sa mémoire vivante de cette façon.

« Soph a dit que mon père était le deuxième prénom, mais non, je vais lui montrer des vidéos et des photos, je ne veux pas 700 deuxièmes prénoms. Si nous faisions cela, nous aurions tellement de prénoms », at-il ajouté.







(Image: Medavia)



«Je suis tellement excité de voir si le bébé a les traits de mon père et de mon petit frère. Ils sont en moi, donc ils peuvent aussi être dans le bébé. «

Sophie a donné naissance au bébé du couple aux premières heures de vendredi.

Le fier papa Jake a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, en écrivant: « ITS A BOY ….. rencontrez Leo Oliver Quickenden.

« Je suis tellement débordé en ce moment, mais d’abord je veux dire à Sophie que tu es incroyable et te regarder pendant tout ça m’a fait t’aimer encore plus, je sais déjà que tu es une maman incroyable et j’ai hâte d’élever ce beau petit bébé avec toi!! »







(Image: Jake Quickenden / Instagram)



Jake a poursuivi: « J’ai aussi un tel mélange de sentiments, je suis tellement heureux mais je ressens aussi un peu de tristesse mon père et mon frère ne sont pas là pour rencontrer mon bébé !!

«Je promets d’être un père génial, je ferai des erreurs mais promets de ne pas faire la même chose deux fois, j’apprendrai sur le tas comme la plupart des parents et ferai tout dans mon meilleur intérêt pour vous.

« La plus belle chose du monde. Tous très fatigués mais c’est évidemment prévu! Beaucoup d’amour. La naissance a été belle et vraiment rapide !!! Bravo @sophie__church. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033