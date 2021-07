JAKE Quickenden a demandé que Love Island soit réorganisé après avoir qualifié la série actuelle d' »ennuyeuse ».

La star de télé-réalité pense que les insulaires de cette année sont plus intéressés par la gloire que le véritable amour.

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)

Instagram

Jake Quickenden a qualifié Love Island de « ennuyeux » de cette année[/caption]

Érotème

Jake a demandé à ITV de réorganiser l’émission de téléréalité[/caption]

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Et il a dit à ITV de secouer le spectacle et de lancer plus de gens normaux avec des ventres de bière.

L’ancien vainqueur de Dancing On Ice, 32 ans, a déclaré: « Je suis un grand fan de Love Island mais j’ai arrêté de regarder pendant quelques jours parce que c’était ennuyeux.

« J’ai l’impression qu’il a un peu perdu de son attrait cette année.

« Si je ratais un épisode avant, je serais vidé, mais maintenant je peux le prendre ou le laisser.

JEU DE RENOMMÉE

« Je sais que beaucoup de gens se sont empressés de sauter dessus et de dire que c’est s *** e, et je suppose que j’étais l’un d’entre eux, mais je pense que ça reviendra bien. »

Cette année, Love Island a connu une énorme baisse d’audience et les fans ont critiqué les Islanders pour ne pas être aussi intéressants ou sexy.

Et Jake pense qu’il est temps de mélanger les choses l’année prochaine, en disant : « Je ne peux pas mettre le doigt sur pourquoi ce n’est pas aussi bon ?

«Je pense qu’ils doivent mélanger un peu. Ils accueillent toujours de belles personnes au début de la vingtaine mais recherchent-ils toujours l’amour ?

«Je pense que les Islanders savent à quel point ils peuvent devenir célèbres grâce au spectacle maintenant.

« Ils semblent moins soucieux de trouver l’amour et plus soucieux de trouver la gloire.

« C’est malheureux, mais je suppose que cela allait toujours arriver quand un spectacle devient si grand. »

APPORTER LE VENTRE DE BIÈRE

Le nouveau père Jake, qui a eu son premier bébé, Leo, plus tôt cette année, pense que les producteurs devraient faire en sorte que la série ressemble davantage à Big Brother.

Il a ajouté : « Je pense qu’ils devraient y mettre des gens normaux.

« Des gens normaux qui ont un peu le ventre de bière et qui n’ont pas tous un pack de six.

« Des gens qui sont un peu plus âgés et qui veulent vraiment trouver l’amour et s’installer.

« Je sais que cela ressemble un peu plus à Big Brother, mais cela pourrait fonctionner. »

Blâmer COVID

Jake a suggéré que la pandémie mondiale de Covid pourrait être l’une des raisons de la baisse des notes.

Il a ajouté : « Je pense que Covid a changé les priorités des gens et leur a fait comprendre ce qui est important.

« Cela m’a certainement fait comprendre ce qui est important dans la vie. Je ne pense pas que ce soit sain de voir des corps parfaits.

« Tout le monde est juste préoccupé par son apparence et cela ne fait rien de bon pour les gens.

« C’est ce que je faisais. J’avais l’habitude de poster des photos seins nus de moi l’air déchiré, mais ce n’est pas la vraie vie. Nous ne sommes pas comme ça toute l’année.





«Je pense que cela peut rendre les gens qui le regardent un peu compliqués parce qu’ils peuvent sentir qu’ils doivent être comme ça tout le temps.

« Amenez quelques personnes normales là-dedans. Quelques 35 ans qui cherchent sincèrement l’amour.

« Je suis sûr que les trolls sortiraient en force mais ça vaut le coup d’essayer. »

Jake vient de s’inscrire pour combattre l’ancienne star de Love Island, Marcel Somerville, lors de l’événement de boxe des célébrités de BoxStar en octobre.

Érotème

Jake a suggéré qu’ils mettent des gars avec des ventres de bière ainsi que six packs[/caption]

Love Island est diffusé tous les soirs à 21 heures sur ITV2, avec Unseen Bits diffusé le samedi à la même heure.