Jake Quickened a décidé de tenter sa chance après qu’un fan amoureux lui ait offert 2,5 millions de livres sterling pour une séance de sexe de 10 minutes – en demandant plus d’argent.

La chanteuse, présentatrice et star de télé-réalité de 32 ans a été étonnée lorsqu’un adepte est entré en contact via Instagram pour faire une proposition notée X.

Jake – qui a joué sur The X Factor, I’m A Celeb et plus récemment sur The Real Full Monty on Ice – attend actuellement son premier enfant avec sa petite amie Sophie Church.

Après que le fan ait demandé une séance rapide au lit ou une somme à sept chiffres, Jake a demandé si sa petite amie pouvait le rejoindre – puis a demandé 500000 £ supplémentaires s’il se lancait dans une danse.







(Image: Instagram / jakequickenden14)



Partageant des captures d’écran de son interaction en ligne, Jake a déclaré qu’il était «tenté» par l’offre, et a demandé à son amant: «Ce que vous estimez 2,5 millions».

Des captures d’écran de l’échange ont montré que le fan mystérieux écrivait: «Cela devait être plus que discret. Dépend de vous.

«C’est à vous pour dix / 15 minutes de travail. Je vais commencer à demander à la salle si vous donnez le feu vert. Alors réfléchissez à nouveau?

Jack a ensuite demandé si Sophie pouvait se joindre à lui à la réunion alors que les négociations semblaient commencer.







(Image: Instagram / jakequickenden14)



Le fan a répondu: « Eh bien, si elle le sait, cela ne devrait pas être un problème! »

Après avoir eu la confirmation que les 2,5 millions seraient en livres sterling britanniques, Jake a avoué: «c’est tentant» alors qu’il continuait à partager des captures d’écran de la conversation avec ses fans.

Peut-être poussant sa chance, Jake a alors suggéré: «OK, je pense que c’est quelque chose que je pourrais faire.

«Feriez-vous 3 mil si je faisais une petite danse aussi [sic]».

Il a ajouté dans la capture d’écran partagée: «500k supplémentaires pour une danse. Voyons voir. »







(Image: Instagram / jakequickenden14)









(Image: jakequickenden14 / Instagram)



Jake et Sophie, thérapeute de 27 ans, sont ensemble depuis juin 2018 – se sont rencontrés peu de temps après que Jake a annulé ses fiançailles avec Danielle Fogarty et une courte aventure avec la star de Love Island, Darylle Sargeant.

En septembre de cette année, Jake et Sophie ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble – avec l’ancienne star de X Factor jaillissant de Hello! magazine: « Je suis tellement excité d’être papa. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire et je me sens complètement prêt pour ça. »

Sophie a déjà un fils de six ans nommé Freddie issu d’une relation précédente.