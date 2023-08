Jake Paul vs Nate Diaz LIVE: heure de début au Royaume-Uni, undercard, commentaire de talkSPORT et comment suivre – Problem Child fait face à la légende de l’UFC

Jake Paul cherchera à rebondir après sa défaite face à Tommy Fury lorsqu’il affrontera la légende de l’UFC Nate Diaz au Texas ce soir.

« The Problem Child » a subi sa première défaite en carrière par décision partagée contre le demi-frère de Tyson Fury et voudra retrouver le chemin de la victoire.

4 Paul vs Diaz a lieu ce soir

4 Toute l’action sera en direct et exclusive sur talkSPORT Crédit : Getty

C’était un combat serré et Paul a renversé le Britannique, mais après avoir perdu, il a décidé d’affronter quelqu’un qui n’est pas un boxeur traditionnel.

Diaz n’a jamais remporté de titre mondial UFC mais est une figure emblématique des sports de combat.

Paul a peut-être déjà affronté d’anciens combattants du MMA, mais Diaz représentera un tout nouveau défi et s’entraîne à la boxe depuis des années.

Le chaos a éclaté lors de leur conférence de presse jeudi alors que la sécurité des deux côtés a commencé à se bagarrer sur scène.

Ils se retrouveront lors de la pesée de vendredi avant que tous les yeux ne se tournent vers le ring alors que les féroces rivaux règlent leur querelle.

Paul vs Diaz : Date et heure de début

Ce concours de dix rounds de cruiserweight aura lieu le samedi 5 août.

Il se déroule au American Airlines Center de Dallas, au Texas.

L’undercard commencera à partir de minuit avec les ringwalks de l’événement principal attendus vers 4 heures du matin dimanche matin pour les fans britanniques.

Paul vs Diaz: comment suivre

talkSPORT aura des commentaires en direct pour le combat gratuitement.

Alex Steedman et Spencer Oliver seront à Dallas pour apporter aux fans toute l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Le combat sera également diffusé sur DAZN PPV à partir de 1h du matin.

Les fans peuvent s’inscrire à DAZN pour seulement 9,99 £ par mois sur DAZN.com ou via l’application DAZN, mais ce combat coûtera plus cher. Plus de détails ici.

Alternativement, les abonnés DAZN qui ont une boîte Sky compatible HD peuvent s’inscrire pour regarder le combat sur DAZN 1 HD sur le canal 429 sur Sky ici.

4 Paul et Diaz se sont regardés fixement lors de leur dernière conférence de presse 1 crédit

Paul contre Diaz: Undercard

Sous réserve de modifications

Événement principal : Jake Paul contre Nate Diaz

Amanda Serrano contre Heather Hardy – pour les titres poids plume IBF, IBO, WBA, WBC et WBO

Chris Avila contre Jeremy Stephens

Alan Sanchez contre Angel Beltran

Shadasia Green contre Olivia Curry

José Aguayo contre Noel Cavazos

Luciano Ramos contre CJ Hamilton

Kevin Newman II contre Quilisto Madera

Ashton Sylve contre William Silva

4 Paul a duré les huit rounds complets contre Fury mais a perdu de peu Crédit : Getty

Paul vs Diaz : Qu’est-ce qui a été dit ?

Les tensions ont débordé pendant la pesée avec Diaz recevant le soutien des personnes présentes et Paul étant hué.

Diaz a répondu aux acclamations de la foule en disant: « Criez à tout le monde pour l’amour et le soutien.

« Peu importe comment se déroule le combat, cette putain de mère ne peut pas vraiment se battre ! »

Paul a ensuite riposté à ceux qui huaient et a dit: «Ils disent que Nate est dur… huez-vous, vierges!

« Ils ont dit que Nate est dur, Nate est un chien et demain je promènerai ce chien.

« Je le mets en laisse, je le ramène dans sa cage et je le baise. »