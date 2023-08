Jake Paul veut combattre Conor McGregor mais il devient «silencieux radio» | « Il sait comment ça finirait » | Nouvelles de boxe

Youtuber Logan Paul doute que l’artiste martial mixte, et boxeur occasionnel, Conor McGregor le combattra.

Paul s’est essayé lui-même à la boxe, notamment en ayant une exposition improbable avec Floyd Mayweather en 2021.

McGregor a eu un concours de boxe contre Mayweather, qui a arrêté l’Irlandais en 10 rounds.

Logan Paul sur le ring avec Floyd Mayweather





« Peut-être que s’il a le [courage]je combattrais Conor McGregor », a déclaré Paul Sports du ciel. « Il sait comment cela finirait.

« J’essaierai. Conor devient silencieux quand je lui tweete et que j’évoque son nom. »

Paul ne s’est pas engagé dans la boxe de la même manière que son frère Jake, qui a une licence professionnelle. Il pense cependant que les huit tours qu’il a eus dans son exposition avec Mayweather sont significatifs.

« Combattre Floyd Mayweather, c’est le plus grand boxeur vivant. Qu’est-ce que cela vous fait ? » dit Paul. « Cela ne ferait que manger le cerveau de toutes les autres personnes.

« Vous allez contre Floyd Mayweather, si vous vivez, vous allez être respecté. Je pense vraiment que les gens ont respecté j’avais le [courage] pour y entrer.

Paul ne s'attend pas à ce que Conor McGregor accepte de se battre avec lui





« Il [Mayweather] garanti un KO », a-t-il poursuivi. « Le huitième tour se termine et je pense: » J’ai juste changé ma vie entière. Et j’ai fait. Je savais que si je résistais à Floyd cette nuit-là et que j’étais capable de rester fort, toute ma vie changerait et c’est vraiment le cas. »

La boxe reste cependant une expérience pour Paul.

« Je ne veux pas être un boxeur professionnel. J’ai tellement d’intérêts et de passions que je veux poursuivre. La boxe est amusante. J’aime vraiment ça, j’aime divertir », a-t-il expliqué. « C’est une opportunité incroyable de divertir beaucoup de monde.

« C’est l’un des emplois les plus difficiles au monde. Il y a tellement de choses que les gens ne comprennent pas et qu’ils ne peuvent pas comprendre, au-delà de la quantité insensée de travail acharné que les gens mettent pour être juste un boxeur.

« La pression mentale, la [trash]parler, les allers-retours. Il faut avoir la force mentale pour pratiquer ce sport. »