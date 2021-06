Jake Paul ‘trop effrayé’ pour établir un contact visuel avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley

‘The Problem Child’ Jake Paul devrait affronter l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley dans un match de boxe très attendu plus tard cette année. Le match aura lieu le 28 août et le lieu de celui-ci n’a pas encore été annoncé. Jusqu’à présent, la star de YouTube Paul est invaincue et dans le passé, il a affirmé qu’il était tout à fait capable de vaincre Woodley. Paul avait déjà battu sa collègue star du streaming AnEsonGib et l’ancien joueur professionnel de la NBA Nate Robinson. La dernière victoire de Paul est survenue contre l’ex-star de l’UFC Ben Askren.

Cependant, maintenant, une vidéo de la séance photo d’avant-match de Paul et Woodley est devenue virale sur Internet. Et dans les images accablantes, Paul ne ressemblait pas à son auto confiant, il semble plutôt gêné, flou et désorienté. Les images montrent les deux stars s’affrontant dans leur équipement de boxe pour une séance photo et le joueur de 24 ans n’établit pas de contact visuel avec Woodley. Après avoir regardé la caméra, Paul a baissé les yeux plutôt que de faire face à l’ancien champion des poids welters de l’UFC.

Le match entre Paul et Woodley sera sans aucun doute un événement énorme et la promotion de celui-ci a déjà commencé.

Paul est un acteur américain devenu YouTuber devenu boxeur. Il a fait ses débuts en boxe amateur en 2018. Les deux frères Paul – Jake et Logan – se sont battus contre KSI et son jeune frère Deji Olatunji. Alors que Jake affrontait Deji, son frère Logan a éliminé KSI dans un match de boxe amateur en col blanc.

Plus tôt dimanche, le frère de Jake, Logan, a parcouru la distance avec le grand boxeur Floyd Mayweather. Au cours de leur combat, Jake a tweeté que Logan avait mis fin à la séquence d’invincibilité de Mayweather.

50-1 SAINTE BAISE MON FRÈRE JUSTE BEAT FLOYD MAYWEATHER – Paul-Paul (@jakepaul) 7 juin 2021

D’autre part, Woodley est un artiste martial mixte (MMA) professionnel américain. En 2016, il est devenu UFC Welterweight Championship en battant Robbie Lawler à l’UFC 201. Après cela, il a conservé son titre à quatre reprises avant de perdre contre Kamaru Usman par décision unanime à l’UFC 235.

