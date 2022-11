Jake Paul s’apprête à apparaître au Main Event de la WWE Crown Jewel: rapport

Le populaire YouTuber et lutteur professionnel Logan Paul sera en action samedi lors de l’événement principal WWE Crown Jewel. Logan, tout en faisant sa troisième apparition à la WWE, défiera Roman Reigns pour le WWE Universal Championship. Il est maintenant rapporté que Jake Paul, le frère de Logan, sera présent sur les lieux pour assister à l’événement principal WWE Crown Jewel. Il n’y a pas encore de clarté sur ce que Jake fera exactement, mais la rumeur dit que le joueur de 25 ans pourrait également être vu devenir physique.

Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio affirme que Jake fera une apparition au parc Mrsool à Riyad, en Arabie saoudite, pour soutenir son frère.

« Et Jake va être là. Jake Paul dans le coin de Logan Paul, et les Usos dans le coin de Roman Reigns et Solo Sikoa. Je ne m’attends pas à ce que Sami Zayn soit là. Personne ne m’a spécifiquement dit qu’il n’irait pas. Mais il n’y est jamais allé auparavant, et ils ne voulaient pas de lui avant. Et je ne sais pas si ça va changer. Mais oui, The Bloodline dans le coin de Roman Reigns et Jake Paul dans l’autre coin », a déclaré Meltzer lors d’un podcast sur Wrestling Observer Radio.

Jake a été vu pour la première fois sur le ring il y a deux ans en janvier. Et depuis lors, il a réussi à présenter une formidable performance à la WWE. Jake est toujours invaincu après avoir participé à six combats de la WWE. Jake a été vu pour la dernière fois en action plus tôt cette année en septembre alors qu’il affrontait l’un des lutteurs professionnels habiles, Anderson Silva. L’affrontement s’est avéré scintillant et Jake est finalement sorti vainqueur du concours en surclassant Silva en huit tours.

Reigns, d’autre part, aura également le soutien de The Usos, Solo Sikoa et Paul Heyman lors de l’événement WWE Crown Jewel. Reigns est le champion incontesté depuis août 2022. Plus tôt cette année en avril, Reigns avait réussi à unifier son titre avec le très convoité championnat de la WWE. Le lutteur professionnel américain a réalisé cet incroyable exploit à WrestleMania 38. De plus, Reigns va franchir la barre des 800 jours en tant que champion – un exploit que très peu de lutteurs dans l’histoire de la WWE ont réussi à exécuter.

