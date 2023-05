Jake Paul remet en question la légitimité de la dernière victoire de KSI alors qu’il réagit à des images au ralenti d’un coude qui a assommé Joe Fournier

Jake Paul a appelé à l’annulation de la dernière victoire de KSI après avoir regardé des images au ralenti de la grève qui a assommé Joe Fournier.

‘JJ’ a remporté une autre victoire samedi soir en arrêtant un boxeur professionnel 9-0 qui avait auparavant disputé huit rounds avec l’ancien champion du monde à deux poids David Haye lors d’une exhibition.

5 KSI a fait une déclaration en mettant KO le boxeur 9-0 Joe Fournier Crédit : Leigh Dawney/Misfits Boxing

Le YouTuber devenu boxeur a attrapé Fournier avec un coup de pronation massif au deuxième tour avant de le suivre avec ce qui semblait être un crochet parfait pour mettre fin au combat.

Cependant, il est vite devenu clair que c’était un coup de coude accidentel qui avait assommé le joueur de 40 ans, mais KSI a refusé d’accepter ce qui s’était passé lors de son entretien d’après-combat.

« Non, mon frère. Je l’ai frappé avec un tir massif, et il était hébété, il se précipitait, essayant de s’accrocher à moi pour sa vie », a-t-il déclaré.

« J’étais comme, ‘Frère, non, non, non, non. C’est le jour J. Ton âme est mienne! »

5 Fournier était froid

5 Le KO semblait avoir été causé par un coude

Peu de temps après, Paul s’est tourné vers les médias sociaux pour réagir à la séquence de fin de combat et affirmer que cela aurait dû entraîner la disqualification de son rival ou le match-up appelé un no-contest.

« Je respecte trop la boxe pour respecter ce que c’était. S’il s’agissait bien d’un vrai match de boxe, il sera considéré comme un non-concours ou une disqualification », a tweeté le boxeur professionnel 6-1.

« The Problem Child » n’a pas encore réagi à la mention de son nom lors de la confrontation d’après-combat de KSI avec Tommy Fury.

Le frère de Tyson Fury vient de remporter une victoire par décision partagée contre Paul, qui a choisi d’affronter ensuite la légende de l’UFC Nate Diaz au lieu de déclencher la clause de revanche dans son contrat.

5 Paul a partagé son point de vue sur les réseaux sociaux Crédit : Getty

5 Le prochain adversaire de KSI semble être Tommy Fury

Je respecte trop la boxe pour respecter ce que c’était. S’il s’agissait bien d’un vrai match de boxe, il sera considéré comme un non-concours ou une disqualification. pic.twitter.com/YgNa7HIt3m – Jake Paul (@jakepaul) 13 mai 2023

KSI a juré de faire ce que Paul ne pouvait pas et KO Fury, mais la star de Love Island a insisté sur le fait qu’il ferait dérailler le train hype d’un autre boxeur influent lorsqu’ils s’affronteraient plus tard cette année.

En fin de compte, les deux hommes ont dû être séparés par la sécurité lorsque leur confrontation passionnée est devenue physique et Fury a failli entrer dans sa deuxième bagarre de la nuit.

Le joueur de 24 ans a échangé des coups avec Idris Virgo une heure plus tôt dans une confrontation au bord du ring qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Fury a depuis minimisé sa bagarre avec Virgo et semble entièrement concentré sur la sécurisation d’un combat avec KSI.