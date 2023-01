Jake Paul rejoint l’organisation MMA PFL en tant que combattant, responsable du plaidoyer des combattants

Martin Rogers FOX Sports Insider

Jake Paul est sur le point de faire peut-être le geste le plus dramatique de sa carrière dans les sports de combat jusqu’à présent, en acceptant un contrat de combats multiples pour concourir pour l’organisation d’arts martiaux mixtes PFL (Professional Fighters League).

Paul, la sensation YouTube qui a secoué la boxe avec un début de carrière professionnel 6-0 et a généré une vague de publicité, devrait maintenant concourir dans les deux sports en 2023.

“J’ai fait mes preuves dans et hors du ring de boxe, et maintenant je vais faire de même en MMA -, et il n’y a pas de limite à l’impact positif que je peux avoir sur le sport”, a déclaré Paul, dans un communiqué. publié par PFL. “J’ai l’intention d’entrer dans la PFL SmartCage et de montrer une fois de plus au monde que tout est possible avec un travail acharné et du dévouement.”

L’accord PFL implique une collaboration entre Paul et la ligue, conformément au lancement d’une nouvelle division “Super Fight” qui verra ses événements diffusés à la carte.

Lorsque Paul a boxé pour la première fois, beaucoup soupçonnaient, comme tant d’autres combats de célébrités, que ses concours apporteraient beaucoup de battage médiatique mais peu de substance sportive. Cependant, il a apaisé les sceptiques avec son dévouement à améliorer ses compétences de combat et ses quatre dernières victoires ont toutes été contre des athlètes MMA – Ben Askren, Tyron Woodley (deux fois) et Anderson Silva.

En dehors du ring, il a montré son engagement envers la douce science en promouvant les droits des combattantes et a promis de faire de même en MMA.

“Je suis aligné avec PFL pour faire évoluer le sport”, a ajouté Paul. “Je crois au PFL, à sa mission et à ce qu’il a accompli en très peu de temps. J’invite tous les meilleurs combattants du MMA, hommes et femmes, à rejoindre le PFL et à obtenir un salaire comme ils n’en ont jamais eu auparavant.”

Le communiqué de la PFL a insisté sur le fait que la division Super Fight organisera deux événements cette année et est “ouverte aux affaires” immédiatement. Son élément le plus accrocheur est la promesse d’une répartition des revenus révolutionnaire qui verra les combattants gagner au moins 50% de la prise PPV. Paul a critiqué Dana White et a affirmé à plusieurs reprises que le chef de l’UFC sous-payait ses combattants.

En plus de se battre pour la PFL, Paul assumera également un rôle de responsable du plaidoyer des combattants, où il devrait utiliser ses énormes plateformes de médias sociaux pour stimuler l’intérêt pour la ligue.

Le combat le plus récent de Paul a été une victoire unanime par décision aux points contre la légende de l’UFC Anderson Silva le 29 octobre.

Son passage au MMA est une autre étape audacieuse qui amènera inévitablement certains à se demander s’il peut éventuellement être compétitif, compte tenu de son expérience limitée dans le sport.

Si Paul a montré quelque chose jusqu’à présent, c’est qu’il ne doit pas être sous-estimé.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .