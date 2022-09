Le badboy de boxe Jake Paul a appelé le président de l’UFC Dana White à accepter un pari de 5 millions de dollars

Jake Paul, star de YouTube devenu boxeur, a offert au président de l’UFC, Dana White, un pari de 5 millions de dollars pour qu’il élimine l’icône des arts martiaux mixtes Anderson Silva lors de leur match de boxe du 29 octobre.

Paul a finalement choisi un adversaire pour ce qui sera sa sixième sortie sur le ring après avoir vu des combats avec Tommy Fury et Hasim Rahman Jr s’effondrer pour diverses raisons ces dernières semaines.

Le combat contre Silva, qui aura lieu à Phoenix, en Arizona, avec un poids de 187 livres, est considéré par beaucoup comme le test le plus difficile de Paul de sa jeune carrière dans les sports de combat alors qu’il affronte un combattant généralement considéré comme l’un des champions les plus dominants de l’UFC. dans l’histoire.

Silva, 47 ans, a également connu du succès sur le ring de boxe – notamment lors de sa victoire par décision en juin 2021 contre l’ancien champion du monde de boxe Julio Cesar Chavez Jr.

Mais l’impétueux Paul est si confiant qu’il dit qu’il est plus qu’heureux de mettre son argent là où se trouve sa bouche, tant que Dana White fait de même.

“Arrêtez d’être ab **** et faites un pari contre moi.”@JakePaul défie Dana White à un pari de 5 millions de dollars dans son combat contre Anderson Silva 😳 #PaulSilva pic.twitter.com/xLbCpW1yrI – MMAFighting.com (@MMAFighting) 12 septembre 2022

“Personne ne pensait que je prendrais ce combat – même Dana White», a déclaré Paul lors d’une conférence de presse lundi pour promouvoir le combat à venir.

“Il ne pensait pas que je prendrais ce combat. Et Dana, je sais que tu regardes, mon frère. Tu me dois encore un million de dollars quand tu paries contre moi sur Ben Askren.

“Je veux que vous sortiez de votre cachette et que vous cessiez d’être un enfoiré, et que vous fassiez un pari contre moi et Anderson et que vous payiez réellement cette fois parce que vous ne pensiez pas que je prendrais ce combat. Faisons donc un pari. Mettons un mil, deux mil, cinq mil dessus. Mais je parie que tu ne le feras pas, Dana, parce que tu es une salope.”

Paul et White ont été d’étranges compagnons de lit pendant une grande partie des derniers mois, la star de la boxe étant un critique virulent de ce qu’il déplore comme une structure de rémunération injuste au sein de l’UFC – tandis que White a pris à plusieurs reprises des coups à peine voilés sur Paul et sa boxe perspicacité, et avait précédemment déclaré que Paul n’accepterait jamais un combat avec Anderson Silva.

Comme Paul l’a noté, White avait également déclaré publiquement qu’il parierait 1 million de dollars sur Ben Askren battant Paul lors de leur match de boxe l’année dernière – bien que White ait ensuite fait marche arrière sur l’idée.

Paul a battu Askren par KO au premier tour.

Et tandis que les médias MMA ont souvent soulevé la question, White a offert une réfutation féroce lors d’une conférence de presse en août.

“Arrêtez de me poser des questions sur Jake Paul, les gars“, a déclaré White. “Je me fous de ce que fait Jake Paul. Je sais que tu aimes cette merde, mais allez, ce gars n’a rien à voir avec mes affaires. Il ne se bat pas pour moi, il n’est même pas dans le même putain de sport que moi. Je ne veux plus parler de lui. Je m’en fiche.”

Mais malgré l’antipathie qui existe clairement entre les deux, il y a un élément sur lequel ils s’accordent : le danger que peut représenter un vétéran Anderson Silva sur le ring.

“Ça y est. C’est un moment décisif», a déclaré Paul à propos de son prochain adversaire.

“Je sais que j’ai devant moi quelqu’un qui vient de battre un boxeur ancien champion du monde. Je ne le prends pas du tout à la légère. Il est le bouc de la frappe, il est le bouc du MMA.”