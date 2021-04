Jake Paul dit qu’il se considère comme « un combattant d’élite » et a comparé le début de sa carrière à celui de l’ancien champion du monde de boxe Floyd Mayweather Jr.

Paul, qui s’est fait un nom en tant que YouTuber, disputera samedi son troisième combat de boxe professionnelle contre Ben Askren, un ancien combattant d’arts martiaux mixtes.

Askren a beaucoup plus de pedigree de combat que les précédents adversaires de Paul, son compatriote YouTuber Ali Eson Gib et l’ancien basketteur professionnel Nate Robinson.

« Je me vois comme un combattant d’élite en ce moment », a déclaré Paul. « Un jeune prospect avec beaucoup de motivation, beaucoup de faim et je pense que les gens me voient comme [an] amateur.

















« Il y a une sorte de grande différence et il y a un grand écart entre où je suis réellement et ce que le grand public pensera, mais je suis à nouveau excité de montrer à nouveau ma capacité samedi, contre Ben qui est un joueur de classe mondiale. combattant. »

Le joueur de 24 ans a ensuite comparé sa trajectoire de carrière à celle de Mayweather, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1996 avant d’amasser un record de 50-0 en tant que professionnel, devenant ainsi un champion du monde de cinq poids.

« Je suis dans mon troisième combat professionnel, je me bats huit rounds, en tête d’affiche de l’un des plus gros pay-per-views qui puisse arriver cette décennie », a déclaré Paul.

« Si vous regardez Floyd Mayweather, son troisième combat a duré six rounds, il a été payé 7 000 $ et je ne pense pas que quiconque dans cette salle l’a probablement regardé. »

‘McGregor se bat plus près que quiconque ne le pense’

Le dernier combat professionnel de Mayweather a eu lieu contre Conor McGregor, et Paul pense qu’il aura également l’occasion d’affronter la star des arts martiaux mixtes dans un ring de boxe.

















McGregor a poursuivi un combat avec Manny Pacquiao, mais Paul pense qu’il est beaucoup plus susceptible de se retrouver face à l’Irlandais.

« Je pense que nous sommes tous les deux sur une route l’un vers l’autre », a déclaré Paul. « Vous savez qu’il veut un autre combat de boxe, il veut combattre Manny Pacquiao – il serait grillé. Il continue juste à prendre des Ls (défaites).

« Je pense que le fait de me battre ne serait pas seulement son combat pour l’argent, mais ce serait techniquement le défi le plus facile, n’est-ce pas?

« Je pense que combattre Jake Paul serait probablement plus facile que de combattre Manny Pacquiao et ce serait tout aussi grand, et je pense que nous sommes beaucoup plus proches d’un combat Jake Paul-Conor McGregor que quiconque ne le pense – je pense que cela pourrait arriver dans le les 24 prochains mois. «