Jake Paul prêt à KO Nate Diaz | « Je ferai ce que Conor McGregor n’a pas pu » | Nouvelles de boxe

Jake Paul s’est soutenu pour « faire ce que Conor McGregor ne pouvait pas » et assommer Nate Diaz lorsque le couple s’est retrouvé face à face à Dallas pour annoncer leur combat le 5 août.

Paul et Diaz ont tenu une conférence de presse mardi pour annoncer leur combat au American Airlines Center qui sera disputé à 185 livres et est contracté pour huit rounds avec des gants de 10 onces.

Paul a une fiche de 6-1 (4 KO) après être tombé face à Tommy Fury sur une décision partagée en Arabie saoudite le 26 février, mais s’est soutenu pour aller plus loin que Conor McGregor et assommer Diaz dans ce qui est un combat « faire ou mourir » pour le Youtuber devenu boxeur.

Cependant, ce sera l’un des défis les plus difficiles de Paul à ce jour, car Diaz est une légende du MMA qui a compilé un record de 22-13 (5 KO) dans l’octogone, mais fera ses débuts en boxe professionnelle.

« C’est un gros combat, c’est un combat que je voulais depuis longtemps. Il a résilié son contrat avec l’UFC et c’est probablement le plus gros combat de l’année avec moi contre Tommy (Fury) », a déclaré Paul.

« Donc, je veux organiser de grands événements, de grands combats et frapper pendant que le fer est chaud, c’était un agent libre, allons-y, faisons en sorte que cela se produise, réglons les conneries et je suis prêt pour la guerre.

« Je suis ravi d’être ici, merci de m’avoir fait sortir. Dallas, je vous aime tous et je vais faire ce que Conor McGregor n’a pas pu faire et je vais assommer cet homme. »

« Je suis rempli de vengeance, d’ambition, de faim, de conduite plus que jamais. J’ai beaucoup à prouver – deux jetons sur chaque épaule et c’est faire ou mourir pour moi, vraiment ce combat est faire ou mourir, je dois partir tout est en jeu et je pense que c’est la même chose pour Nate Diaz.

« Il quitte l’UFC sur une victoire, il veut entrer dans ce jeu, gagner beaucoup d’argent, assommer le gamin YouTuber puis revenir en arrière et terminer son héritage. Et c’est pourquoi c’est un combat si incroyable.

« Mais je viens de perdre et s’il me bat, qu’est-ce que cela me laisse? Donc, ce sont deux personnes qui ne peuvent pas perdre, qui ne veulent pas perdre, qui ne reculent jamais, qui continuent à se battre et c’est pourquoi c’est la guerre et je suis prêt pour la guerre. »

Bien que Paul affirme que le combat est une victoire incontournable pour les deux, Diaz a insisté sur le fait que pour lui, le « spectacle continue » car il a beaucoup plus à prouver.

« Oui, je le fais depuis longtemps, la majeure partie de ma vie et je ne prévois pas d’aller n’importe où de si tôt », a déclaré Diaz.

« Les gens parlent d’âge et de tout ça et je pense que les gens viennent d’être diagnostiqués à la retraite et ils ont fini et le seul à faire mon diagnostic, c’est moi et je me sens mieux maintenant que je ne l’étais… Je ressens la même chose maintenant que je quand j’avais 18 ans, juste avec beaucoup plus d’expérience et de temps à mon actif, vous savez ?

« Et, donc, le spectacle pour moi continue. »