Jake Paul partage une vidéo de l’hôpital, dit qu’il a “cassé” de la promotion Carrying Fight

Le boxeur YouTuber devenu célébrité, Jake Paul, devrait affronter Hashim Rahman Jr. sur le ring de boxe du Madison Square Garden, à New York, le 6 août. Le match à la carte bat son plein. Jake a récemment partagé une vidéo sur sa plateforme de médias sociaux qui le montre allongé sur un lit d’hôpital et affirmant qu’il “s’est cassé le dos”. Jake, dans la vidéo, est entendu dire: “Alors les gars, je suis à l’hôpital. J’ai eu un accident. Je vais encore pouvoir me battre le 6 août. Il continue ensuite à promouvoir son combat en disant aux téléspectateurs d’obtenir des billets “avant qu’ils ne se vendent”.

Il dit ensuite: «Je me suis cassé le dos», fait une pause, puis s’exclame: «portant cette promotion pour cet événement. C’est cassé.” Il commence à crier comme s’il souffrait tellement et n’arrête pas d’appeler l’infirmière pour lui demander “plus de morphine”. “Je me suis cassé le dos en portant les cinq derniers combats.”

Jetez un oeil à la vidéo ici:

A eu un petit accident mais pourra quand même combattre le 6 août. Prenez vos billets 👉🏼 https://t.co/j4OvSRYRxA pic.twitter.com/6YBbpHTk8K – Jake Paul (@jakepaul) 18 juillet 2022

Poursuivant son acte, il dit: «Mes adversaires ne vendent jamais de merde. Ces enfoirés ne vendent jamais de merde. Ils ne pouvaient pas vendre un stylo à un écrivain.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli plus de 15 000 vues et des milliers d’internautes ont suscité des réactions variées. Un utilisateur a écrit: “C’est de la pure fumée pour avoir une excuse si vous perdez, lmao.”

C’est de la pure fumée pour avoir une excuse si tu perds lmaooo – EdwinMG (@EdwinMG19) 18 juillet 2022

Un autre a dit: “Vous pouvez tous détester Jake mais il est en fait drôle.”

Vous pouvez tous détester Jake mais il est vraiment drôle💀 — 🖤 (@nuqlr) 18 juillet 2022

“Je déteste qu’il me fasse rire”, a écrit un autre.

Je déteste qu’il me fasse rire 😂 – Rob- BoxingShrew 🥊🇬🇧 (@BoxingShrew) 18 juillet 2022

Un utilisateur a souligné que Jake est «l’événement principal» du combat et, naturellement, il doit être celui qui en fait la promotion.

C’est votre promotion et vous êtes l’événement “principal”… pic.twitter.com/tVFjGMIXnO – Walter Salcido (@Salcido314) 18 juillet 2022

“Méprisez sincèrement cette arme”, a déclaré cet utilisateur.

Méprisez sincèrement cette arme 🤣 https://t.co/V4Sbf5YBi7 – 𝙲𝙲 (@conorcawley97) 19 juillet 2022

Jake a eu un total de cinq combats et le combat avec Rahman Jr. sera son sixième. Il a remporté les cinq combats qu’il a menés.

