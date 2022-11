Jake Paul partage une mise à jour sur le statut de blessure de la star de la WWE Logan

Logan Paul s’est blessé au genou lors de son combat pour le titre de la WWE contre Roman Reigns lors de l’événement Crown Jewel plus tôt ce mois-ci. Logan a dû endurer plusieurs ligaments déchirés lors de son affrontement à haute tension contre Reigns. Et maintenant, Jake Paul a partagé de précieuses mises à jour sur la blessure de son frère. Jake a révélé que le revers n’est pas aussi grave qu’il était perçu au départ. Notamment, Jake était également présent au bord du ring pour assister à la participation de son frère dans la prestigieuse bataille de championnat.

« Il va mieux que prévu. Ils pensaient que c’était censé être l’ACL, mais il s’est avéré que c’était le MCL et le ménisque, ce qui est mieux. Il le réhabilite à Los Angeles et espère le meilleur”, a déclaré Jake lors d’une conversation avec DAZN Boxing.

Après l’affrontement du championnat contre Reigns à Crown Jewel, Logan s’était ouvert sur sa condition physique. «Ménisque déchiré, MCL et potentiellement ACL se sont produits à mi-chemin du match. Tenez-vous tous au courant », lisez le Tweet partagé par Logan.

Logan devait faire son retour à la WWE en janvier 2023, mais la blessure l’a maintenant exclu pour une période plus longue. Plusieurs combattants, dont l’ancien kickboxeur Andrew Tate et le coéquipier de Conor McGregor, Dillon Danis, auraient été en lice pour le combat du 14 janvier. Cependant, le concours semble incertain en ce moment, suite à la blessure de Logan.

“Cela affecte mon avenir avec la WWE, cela affecte mon avenir en boxe dont j’ai déjà dû annuler un combat… Le 14 janvier était censé être la carte Prime avec KSI, je ne veux pas encore le dire mais nous avions un adversaire”, Logan l’a récemment révélé lors d’un épisode de son podcast.

Logan a fait ses débuts à la WWE plus tôt cette année à WrestleMania 38. Lors de son match d’ouverture, Logan s’était associé à The Miz et avait remporté une victoire sur Rey et Dominik Mysterio.

L’événement Crown Jewel avait offert à Logan une excellente occasion de prendre le dessus sur Reigns et de remporter le championnat universel de la WWE. Logan, lors de son troisième match à la WWE, a mené un combat formidable, mais cela n’a pas suffi à affronter le lutteur professionnel américain de 37 ans.

Star de YouTube devenu lutteur, Logan a également affronté Floyd Mayweather lors d’un match d’exhibition au Hard Rock Stadium de Miami l’année dernière. Mayweather avait finalement envoyé Logan après une intense bataille de huit rounds.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici