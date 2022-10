Jake Paul “n’a jamais voulu un combat loyal”, déclare Hasim Rahman Jr qui ciblera désormais son frère Logan Paul à la place | Nouvelles de boxe

Hasim Rahman Jr était censé être celui qui combattait Jake Paul.

Il aurait été le premier adversaire avec un passé de boxeur que Paul aurait combattu. Au lieu de cela, un différend sur le poids auquel ce concours aurait lieu a vu cet événement annulé.

Paul a ensuite boxé Anderson Silva, un ancien combattant du MMA de 47 ans, ce week-end dans un huit rounds que Paul a remporté.

Jake Paul a envoyé un message au président de l’UFC Dana White après avoir battu la légende du MMA Anderson Silva



“Il voulait que je descende à 200 livres, la commission l’a forcé à me donner cinq livres supplémentaires et ce ne serait pas sûr aux yeux de mon camp ou à mes yeux d’aller aussi bas qu’ils le voulaient”, a déclaré Rahman Jr. Sports du ciel.

“Ils n’ont pas bougé. Ils n’ont jamais vraiment voulu faire un combat, ou du moins un combat loyal.

“Je ne pense pas qu’il veuille vraiment être sur le ring avec moi, pas dans un combat compétitif équitable. J’ai définitivement évolué, je ne m’accroche pas à ça.”

Rahman ne pense pas que ce combat avec Paul sera reprogrammé, du moins pas tant qu’il n’aura pas boxé son frère Logan Paul en premier.

Anderson Silva admet que Jake Paul était le gagnant méritant, concédant qu’il a “échoué” dans sa stratégie



“Je ne pense pas qu’il va grandir [courage] pendant la nuit. Son frère a parlé alors peut-être que vous me verrez Logan et moi avant de me voir Jake et moi”, a déclaré Rahman.

Il pense que Paul reçoit beaucoup plus d’attention dans l’industrie que ses capacités sportives ne le méritent.

“Jake, ce qu’il a fait, cela n’a aucune incidence sur ses talents de boxeur. Cela a une incidence sur sa personnalité médiatique”, a déclaré Rahman.

“Cela n’a absolument rien à voir avec ses compétences. Il n’est pas allé aussi loin parce qu’il est au niveau de compétence d’un Shakur Stevenson ou au niveau de compétence de Devin Haney, il est allé aussi loin parce qu’il y a beaucoup de gens qui veulent voir lui se battre.

“Il n’est pas à ce niveau, c’est difficile pour moi de le voir arriver à ce niveau.

Jake Paul dit qu’il a l’impression de “vivre dans un film” après sa victoire sur “l’inspiration” Anderson Silva



“Il utilise la boxe, use et abuse”, a-t-il ajouté. “Il n’est pas ici pour faire une différence dans le sport en ce qui concerne l’apport d’un nouvel éclairage à la boxe d’influence.”

Rahman Jr, qui participera lui-même à un événement pour boxer l’ancien combattant du MMA Vitor Belfort, a cependant défendu les Youtubers et d’autres créateurs de ces émissions de boxe inhabituelles. Il pense que cela fait la promotion du sport auprès d’un public plus large.

“Partout dans le monde, nous avons des trucs fous, surtout ici dans ce pays. Nous avons beaucoup de violence armée, beaucoup de violence de gangs et pour 10 enfants qui regardent ce combat si même l’un d’entre eux va à un salle de boxe, ça change la vie d’un gangster potentiel ou d’une autre statistique”, a-t-il dit.

“C’est ma partie préférée à ce sujet parce que non seulement j’atteins une foule qui est plus ma génération, mais c’est aussi la jeune génération qui est amenée dans une si belle science.”