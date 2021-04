Au centre de ces comparaisons se trouve la maison Team 10, une agence collective d’influenceurs et de gestion des talents fondée par M. Paul en 2016. La vision: Lui et six autres créateurs, âgés de 14 à 19 ans, vivraient ensemble et tireraient parti de leurs suivis collectifs pour vues et argent comptant. Tout le monde en profiterait, mais personne de plus que M. Paul.

« Je sais que c’est un cliché, mais, comme, littéralement, je veux créer un empire de dizaines de talents sous moi, prendre mon pouvoir et le multiplier pour que je devienne plus grand que moi », a déclaré M. Paul au New York Times en 2017.

À l’époque, l’arrangement était rare; Bien sûr, les influenceurs vivaient ensemble (la maison O2L et The Station étaient déjà allées et venues), mais les maisons n’étaient pas toutes des entreprises à part entière. Maintenant, de telles configurations sont de plus en plus courantes – et très lucratives.

«Les gens se tournent aujourd’hui vers la maison Team 10 comme source d’inspiration pour les maisons de collaboration», a déclaré Brendan Gahan, directeur social de Mekanism, une agence de publicité. «Les Beatles n’ont pas inventé le rock ‘n’ roll, mais c’est le groupe de rock ‘n’ roll le plus connu. L’équipe 10 n’a pas inventé la maison de collaboration, mais elle est devenue la maison de collaboration la plus célèbre et l’a vraiment définie. Ils ont créé la culture.

Mais cette culture est maintenant en cours de réévaluation, alors que les histoires montent de créateurs qui disent avoir été exploités pour des vues.