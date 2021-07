Jake Paul jette de l’ombre avec une chaîne en diamant Sleepy Conor McGregor de 100 000 USD

L’événement principal de l’UFC 264, Conor McGregor contre Dustin Poirier, qui était l’un des matchs les plus attendus de l’année, a mis fin à l’avenir de McGregor après une pause de jambe anormale lors de sa défaite contre Poirier. Le combattant irlandais a dû être allongé sur une civière après avoir subi une blessure à la cheville qui a mis fin au combat tôt et il a perdu son duel de trilogie avec Poirier dimanche. L’ancien champion des deux poids de l’UFC passera une longue période sur la touche, sans aucune assurance qu’il reviendra un jour.

Poirier espérait que le combat de la trilogie se terminerait comme sa précédente victoire, cependant, il a été écourté. Poirier est le premier combattant MMA à éliminer McGregor dans l’octogone de l’UFC 257. Pendant ce temps, Jake Paul a trollé McGregor en obtenant un collier enveloppé de diamants de la dernière défaite de la superstar de l’UFC subie par son bijoutier. Le YouTuber a révélé sur Twitter qu’il avait dépensé 100 000 USD (environ 74 53 550 Rs) sur une chaîne représentant un McGregor assommé. « Nouvelle chaîne Sleepy Mcgregor à 100 000 $ », a écrit Paul en légende du message le long de la vidéo.

Paul a révélé le bijou offensant samedi et dans la vidéo, il exhorte ses fans à découvrir sa nouvelle chaîne Nyquil McGregor, Sleepy McGregor de 100 000 USD. Plus loin dans la vidéo, il remercie également « Benny Da Jeweller », avant de conclure le clip en se moquant de McGregor et en disant: « Ne t’endors pas, dors ».

Regardez-le ici :

Alors que la raillerie franche de Paul peut sembler prophétique, McGregor a récemment affirmé qu’il n’avait perdu qu’un combat dans sa carrière professionnelle. Il a insisté sur le fait qu’il « ne compte que les KO » bien qu’il ait été soumis dans quatre combats distincts. Pendant ce temps, Paul a essayé de décrocher un combat de boxe à gros prix avec l’Irlandais au cours de la dernière année. Notamment, McGregor a ignoré Paul pendant cette période, mais a récemment admis qu’il était ouvert à affronter les deux frères Paul, le Courrier quotidien signalé. Cependant, il devra attendre indéfiniment en raison de la blessure à la cheville de McGregor.

