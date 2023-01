Jake Paul : Je vais être champion du monde | “C’est comme dire qu’un cochon va voler”, répond Tommy Fury | Nouvelles de boxe

Pour un Youtuber devenu boxeur, Jake Paul a une ambition improbable. Il veut devenir champion du monde et il pense que cela arrivera dans les deux ou trois prochaines années.

“Je veux devenir champion du monde. Je vais devenir champion du monde et ces combats ne sont que des tremplins pour y arriver. Je m’améliore lentement”, a déclaré Paul. Sky Sports Nouvelles.

“J’ai combattu contre des champions du monde et j’ai fait des choses phénoménales contre eux, alors qui sait ce qui peut arriver dans deux ou trois ans quand j’entrerai dans mon apogée athlétique? Je commence vraiment, vraiment à comprendre ce sport et tous les aspects de il.

Image:

Paul célèbre après avoir battu Anderson Silva



“C’est vraiment effrayant ce qui pourrait arriver. Je pense que non seulement je deviendrai champion du monde, mais je pense que je serai un champion du monde dominant et que j’éliminerai quelqu’un pour la ceinture.”

Paul est invaincu 6-0 en tant que boxeur professionnel, bien que jusqu’à présent, ses victoires aient été remportées contre un assortiment d’autres sportifs croisés.

Ses matchs de boxe ont inclus des victoires sur d’anciens artistes martiaux mixtes, dont la légende de l’UFC Anderson Silva. Tommy Fury, qui combattra Paul le 26 février en Arabie Saoudite, sera son premier adversaire issu du milieu de la boxe.

“Vous pouvez vous attendre à ce que Fury soit face cachée sur la toile, inconsciente et ça va arriver vite. Prenez votre pop-corn mais ne clignez pas des yeux”, a déclaré Paul.

“Ils détestent que je batte Tyron Woodley, ils détestent que je batte Anderson Silva, sans comprendre qu’ils sont tous les deux 10 fois meilleurs boxeurs que Tommy Fury.

“Donc, les critiques et les moutons qui croient que Jake Paul n’a pas combattu un vrai boxeur, quelqu’un de son âge, ils ont techniquement raison et cela vérifie cela. Donc ça va être amusant de faire taire ces gens.

“Le gamin est bon mais il n’est pas génial et il n’a jamais été là avec quelqu’un qui le veut plus que lui.

“Je suis hyper-compétitif et je veux être le meilleur dans tout ce que je fais. J’ai donc l’impression que toute ma vie m’a conduit jusqu’à ce moment et à entrer avec un autre type de récit, via Youtube et Disney Channel et changer le sport de la boxe, comment la promotion est faite, comment les combattants sont payés, à quoi ressemblent les événements, cela pour moi m’excite, d’innover dans ce sport qui en a besoin depuis une dizaine d’années.

“Je suis ravi d’aider ce sport.”

Le combat de Fury avec Paul s’est effondré deux fois auparavant en raison d’une blessure, puis de problèmes de visa.

“Parce que lorsque vous êtes uniquement confiant dans votre propre esprit que vous pouvez démanteler cet homme et deux fois avant que des choses hors de votre contrôle total ne continuent d’apparaître, c’est difficile”, a déclaré Fury. Sky Sports Nouvelles.

Image:

Fury a plus d’expérience en boxe





“Il a eu deux échappées chanceuses hors du combat les fois précédentes et il aurait dû les prendre.

“Fais attention à ce que tu souhaites.”

Il s’est moqué du rêve de championnat du monde de Paul. “C’est comme dire qu’un cochon va voler. Je vais donner une leçon à Jake Paul le 26 février. Je vais montrer qu’il ne peut pas simplement prendre une paire de gants quand vous voulez et dire, ‘Oh Je vais être champion du monde “, a déclaré Fury.

“Les champions du monde sont destinés et les champions du monde sont nés et il n’est certainement pas un champion du monde. Il n’est pas un champion ou quoi que ce soit du genre en boxe et il va le découvrir le 26 février.

“Il a combattu des vieillards. Des 50 ans, des 40 ans, des lutteurs, des stars de la NBA. Il combattra probablement Tiger Woods après moi”, a ajouté Fury. « Qu’est-ce que tu peux faire à ça ?

“Je suis le premier [boxing] homme qu’il a rencontré et il aurait pu choisir une tâche un peu plus facile pour lui-même.

“Je vais assommer Jake Paul, très tôt.”