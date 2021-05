TMZ a rapporté samedi la nouvelle du dernier scandale des frères Paul et a par la suite réussi à obtenir une déclaration du secrétaire du Département des ressources naturelles et environnementales du territoire américain, Rafael Marchago.

Depuis l’achat d’un manoir en bord de mer de 10 millions de dollars plus tôt cette année, les frères Paul sont basés à Porto Rico et Logan y a déménagé son entreprise Maverick Clothing.

« Je pensais que c’était plus du tiers-monde que je ne le pensais, alors je suis allé le repérer et je suis juste tombé amoureux de lui », il a révélé en février.

C’est la saison de nidification des tortues de mer à Porto Rico et Jake Paul traite nos plages comme un terrain de jeu. Ce sont des espèces sauvages protégées par le gouvernement fédéral. C’est illégal. https://t.co/efZmmqbVNt – paolette (@deviIette) 13 mai 2021

Pourtant, vérifier le sable et l’océan près de leur palais à Dorado, qui n’est pas loin de la capitale San Juan, a fait atterrir le couple dans l’eau chaude.

Publiant bêtement la vidéo sur les réseaux sociaux, Jake est tombé sous le coup des autorités même s’il semble que l’adversaire de Floyd Mayweather, Logan, semble être au volant d’une voiturette de golf.

Réalisant son erreur, Jake a rapidement retiré le clip.

Mais il était trop peu trop tard car une enquête a déjà été lancée par le département local des ressources naturelles et environnementales.

« J’ai ordonné une enquête pour déterminer les circonstances de l’utilisation de deux véhicules à moteur sur des plages présumées se trouver à Porto Rico », a confirmé son chef Rafael Marchago dans un communiqué.

Jake Paul vit à Porto Rico quoi, deux mois? Et il a déjà des ennuis pour conduire un véhicule à moteur sur une plage, ce qui est a) illégal et, plus important encore, b) dangereux pour les tortues qui nichent. https://t.co/ixAIpcyYaypic.twitter.com/azvxPZUxB9 – Natalia Rodríguez Medina Cabeza de Gallina (@nataliarodmed) 14 mai 2021

« Certains médias ont publié aujourd’hui une vidéo de l’influenceur Jake Paul dans un véhicule à moteur sur la plage, une activité qui est interdite, en dehors de [for] les organismes d’application de la loi.

«Bien que la vidéo ne précise pas où ni quand elle a été réalisée, le DNER rappelle aux citoyens que ce type d’activité est interdit par la loi pour protéger l’environnement et les espèces qui peuvent nicher ou vivre sur les plages.

«Ceux qui enfreignent la loi s’exposent à des amendes et à d’autres sanctions, le cas échéant», il a conclu.

Jake et Paul sont drôles mais les Portoricains ne veulent pas d’eux, frère. ils conduisent de gros véhicules sur la plage pendant la saison des tortues – Gain Mutuals F4F (@NoTxTucker) 14 mai 2021

Alors que la fureur s’intensifiait, TMZ a réussi à contacter des sources proches des frères qui affirmaient que Jake « ne signifiait absolument aucun mal ou malice avec son escapade de croisière sur la plage ».

Insistant sur le fait qu’ils n’ont vu aucun signe indiquant qu’il y avait des tortues dans la région, ou que les créatures marines étaient au milieu de la saison de nidification, Jake a plaidé l’ignorance et qu’il ne serait jamais sorti dans les véhicules s’il l’avait su.

Les sources ont également allégué que Jake avait vu d’autres personnes traverser le sable ce jour-là, ce qui lui avait donné le courage de faire de même sans « réalisant qu’il y avait un problème plus important ».

« Jake est un grand amoureux des animaux et ne ferait jamais intentionnellement quoi que ce soit pour nuire à aucune espèce là-bas, » il a été déclaré, et il aurait également montré une volonté de travailler aux côtés des autorités locales « pour aider à protéger et à préserver le front de mer important de la région ».

Y a-t-il une meilleure métaphore des relations PR-USA que Logan et Jake Paul conduisant «peut-être» des voiturettes de golf sur les nids de tortues à Dorado? 😑 – 🔮Rosa est occupée 🔮🇵🇷🏳️‍🌈 (@sodapopcomics) 14 mai 2021

Les habitants sont loin d’être impressionnés, cependant, et le hashtag #JakePaulGoHome s’est répandu sur les réseaux sociaux.

« Alors, Jake Paul s’est enregistré en voiture sur une plage (ce qui est illégal, d’autant plus que c’est la période de l’année où les tortues font leur nid),« a commenté l’un d’eux.

«J’en ai tellement marre que ces colonialistes viennent et agissent comme des dieux qui [can] faites ce qu’ils veulent. «

« Un grand merci à Jake Paul pour avoir été un crétin absolu et avoir fait cela, détruisant peut-être les nids de tortues pendant la saison de nidification des tortues. Gringo cabrón [foreign b*stard], « cinglé un autre.

Une personne a déclaré: «C’est la saison de nidification des tortues à Porto Rico et Jake Paul traite nos plages comme un terrain de jeu.» pic.twitter.com/zKyvtqWYWB – Def Noodles (@defnoodles) 13 mai 2021

«C’est ce qui nous frustre le plus», a commencé une autre fête fatiguée.

« Ils traitent toute l’île comme une station balnéaire. »

« Les Blancs détruisent notre écosystème. Prenez notre terre. Prenez notre argent », il a été conclu.

« Je ne pense pas que ce qu’ils font non plus soit juste, mais c’était une déclaration assez raciste de faire en sorte que tous les Blancs ne soient pas privilégiés et ne se comportent pas de cette façon, » est venu une réponse à cette explosion.

Je ne pense pas que ce qu’ils font non plus soit juste, mais c’était une déclaration assez raciste de faire en sorte que tous les blancs ne soient pas privilégiés et se comportent de cette façon – Bob abbott (@ bobabbott50_bob) 14 mai 2021

Plutôt que de simplement aider à protéger les plages, il semble que les frères Paul feraient peut-être mieux de vendre et de quitter complètement Porto Rico.