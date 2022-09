Jake Paul frappé d’un procès de 100 millions de dollars après des allégations de «réparation de combats»

Paul a suggéré que le promoteur Eddie Hearn a soudoyé des juges de boxe

Le promoteur de boxe Eddie Hearn a lancé une poursuite de 100 millions de dollars contre son ancien co-promoteur Jake Paul, alors que le chef de Matchroom Boxing a payé les juges lors de deux récents combats pour le titre mondial.

Selon TMZ Sports, Hearn et ses conseillers juridiques affirment que la réputation de Matchroom Boxing a été endommagée après que Paul a déclaré dans une interview du 20 septembre qu’il croyait que Hearn était impliqué dans le trucage de combats lors des récents combats pour le titre mondial entre Anthony Joshua et Aleksandr Usyk, ainsi que Katie Taylor et Amanda Serrano.

La championne du monde ukrainienne Usyk a battu le combattant de Hearn Anthony Joshua par décision partagée le mois dernier, tandis que Katie Taylor – qui est également promue par Hearn – a battu Amanda Serrano, également par décision partagée, plus tôt cette année. Serrano est représenté par Paul’s Most Valuable Promotions.

“[Judge] Glenn Feldman se présente en Arabie saoudite et marque Anthony Joshua pour gagner le combat alors que tous ceux qui ont regardé le combat ont déclaré que ce n’était pas une décision partagée», a déclaré Paul ce mois-ci.

“De toute évidence, ce type est payé par Matchroom Boxing.”

Il a ajouté que c’était «une déclaration audacieuse et une accusation que je ne prends pas probablement, mais c’est tout simplement flagrant. Et ils n’essaient même pas de le cacher.”

Lire la suite Jake Paul propose un pari de plusieurs millions de dollars qu’il mettra KO la légende de l’UFC

Cependant, l’avocat de Hearn, Frank Salzano, a sévèrement réprimandé les affirmations, ajoutant que Paul et son équipe ont eu amplement l’occasion de se distancier de la déclaration, mais ont choisi de ne pas le faire.

“Tant sur le plan juridique qu’éthique, il existe une ligne claire entre l’opinion et les mensonges diffamatoires,” il a dit.

«Jake Paul le sait, et il a délibérément franchi cette ligne en accusant à tort Matchroom Boxing et Eddie Hearn d’avoir arrangé des combats.

« Néanmoins, il a quand même eu la possibilité de se rétracter de ses déclarations diffamatoires et a refusé. Maintenant, il devra faire face aux conséquences juridiques de ses actions en tant que Matchroom et M. Hearn demandera des dommages-intérêts bien supérieurs à 100 millions de dollars compte tenu de la valeur et de la bonne volonté attachées à l’entreprise Matchroom et de la nature préjudiciable des commentaires de M. Paul..”

Le procès semble représenter une rupture dans la relation entre Hearn, l’une des figures les plus influentes de la boxe, et Paul, qui est devenu un produit de combat improbable au cours des 18 derniers mois.

Hearn avait auparavant promu l’un des matchs de boxe de Paul contre une autre célébrité d’Internet. Cette relation les a amenés à être sur un pied d’égalité tout en co-promouvant le récent match Taylor contre Serrano – un combat présenté comme le plus grand match de boxe féminine de l’histoire.

L’Irlandais Taylor a remporté une décision partagée serrée, la majorité des experts de la boxe semblant indiquer que le bon vainqueur avait été sélectionné par les juges.

Joshua, quant à lui, a subi sa deuxième défaite consécutive contre Usyk lors de leur récent combat à Djeddah, en Arabie saoudite.

LIRE LA SUITE: Joshua répond à l’appel de Tyson Fury