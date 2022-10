Jake Paul fait une entrée inhabituelle avant la confrontation avec la légende du MMA (VIDEO)

Le novice en boxe affrontera l’icône de l’UFC Anderson Silva ce week-end

YouTuber devenu boxeur Jake Paul est devenu cow-boy mercredi soir en arrivant à une séance d’entraînement médiatique sur un cheval avant son dernier combat.

Le novice 5-0 affrontera la légende de l’UFC, Anderson Silva, 47 ans, lors d’un combat de boxe à la Gila River Arena de Glendale, en Arizona, samedi et a rendu hommage à l’histoire du « Far West » de la région en venant à son entraînement ouvert. séance à cheval.

Le hit de Lil Nas X en 2019, “Old Town Road”, a joué en arrière-plan alors qu’un Paul confiant mâchait du chewing-gum, puis descendait de cheval avant de terminer ses fonctions.

Expliquant l’histoire derrière la cascade à Showtime, Paul a déclaré: “Moi et mon ami parlions juste, ‘Comme yo, que devrions-nous faire pour l’entraînement ouvert?’

«Je me disais:« Je devrais juste monter à cheval. Et nous l’avons fait.

« Je vais faire la guerre. J’ai l’impression d’être un guerrier, un gladiateur, c’est vraiment ce que c’est samedi. Paul a ajouté.

Dans un clip partagé par le compte Twitter de Showtime, le cheval, nommé Donald, a fait peur à l’analyste populaire des sports de combat, Luke Thomas, en lui faisant face alors qu’il était assis avec Paul pour une interview.

Jake Paul participe à des entraînements ouverts sur un cheval 🐎 #PaulSilva pic.twitter.com/4ZsMgd5IVz – MMAFighting.com (@MMAFighting) 27 octobre 2022

Paul affrontera l’icône brésilienne Silva, qui a principalement fait campagne au poids moyen dans sa limite de 185 livres à son apogée de l’UFC, dans un match de boxe sous licence de huit rounds et 187 livres.

L’Américain a été critiqué pour avoir affronté des poids welters MMA vieillissants tels que Ben Askren et Tyron Woodley sur le ring de boxe. Bien que Silva soit plus âgé que les deux hommes, il a un pedigree de boxe et a battu l’ancien champion WBC des poids moyens Julio Cesar Chavez Jr et Tito Ortiz l’année dernière.

Paul et Silva ont été respectueux l’un envers l’autre en se préparant au combat et sont devenus viraux sur TikTok avec une vidéo dansant ensemble qui a été appréciée plus d’un million de fois.

Le clip de bonne humeur a cependant conduit à des allégations selon lesquelles Silva plongerait, et le natif de Sao Paulo a dû clarifier les commentaires où il semblait dire qu’il avait été assommé au combat.

“J’ai parlé à mon entraîneur et j’ai même dit:” Coach, laissez-moi vous dire quelque chose, pourquoi les gars m’ont assommé deux fois? “” Silva a déclaré à MMA Weekly le 13 septembre, dans une interview publiée uniquement cette semaine.

“Et l’entraîneur a dit: ‘Vous devez vous préparer à la guerre, et vous vous préparez à la guerre'” Silva a ajouté.

Lire la suite Jake Paul propose un pari de plusieurs millions de dollars qu’il mettra KO la légende de l’UFC

Dans un communiqué diffusé par Showtime mercredi, Silva a dit qu’il voulait « clarifier deux choses importantes » après “voir les rapports et s’inquiéter pour moi”.

“Premièrement, je n’ai JAMAIS été mis KO au combat. Je me suis mal exprimé dans cette interview comme je le fais parfois lors d’interviews en anglais et j’ai exagéré l’action normale de va-et-vient qui se produit dans le combat.

“Deuxièmement, cette séance d’entraînement à laquelle j’ai fait référence a eu lieu début septembre. L’interview avec MMA Weekly a été réalisée le 13 septembre et, pour une raison quelconque, vient de sortir cette semaine. Donc, ce n’était pas récent. Silva a ajouté.

Silva a pris sa retraite du MMA avec une carrière de 34-11 mais possède un record de boxe 3-1 similaire à celui de Paul.

Gagner ses trois derniers combats, Siva n’a pas été battu dans le sport depuis mai 1998, lorsqu’il a abandonné au premier tour contre Osmar Luiz Teixeira dans son pays natal.