Jake Paul et Logan Paul publient une réaction en direct au KO de FaZe Temperrr au premier tour de KSI alors que Jake se moque de l’appel de KSI

Logan Paul était très heureux de voir son ami et ancien ennemi KSI assommer FaZe Temperrr samedi soir, mais Jake Paul était moins impressionné.

KSI et Logan ont partagé le ring deux fois, dessinant d’abord de manière controversée un combat de cols blancs en 2018 avant que le Britannique ne remporte son match revanche professionnel un an plus tard.

KSI n’a pas tardé à décrocher une combinaison brutale sur Temperrr

Il ne pouvait pas faire face au pouvoir de KSI

Maintenant, KSI est de retour en action et est revenu au sport dans le but d’éliminer le frère de Logan, Jake Paul.

Le joueur de 29 ans a remporté des victoires sur Swarmz et Luis Alcarez Pineda alors qu’il faisait son retour avec deux combats en une nuit en août dernier.

Pour son premier combat de 2023, il n’a fait qu’une bouchée de Temperrr.

Au premier tour, il n’a jamais semblé douteux pour KSI.

Il a traqué son adversaire et a décroché une combinaison écrasante de la main droite et du crochet gauche pour laisser son ennemi étendu sur la toile.

Le regard stupéfait sur le visage de Temperrr disait tout alors qu’il ne parvenait pas à se remettre sur ses pieds.

Logan Paul – Instagram Logan et Jake ont regardé le combat ensemble

Juste après le KO, Logan a posté deux vidéos.

Le premier s’est montré et Jake réagissant au KO.

Logan rayonnait comme un ami fier, tandis que Jake avait peu ou pas de réaction.

Dans la deuxième vidéo, ils ont montré leur réaction à KSI appelant Jake dans son interview d’après-combat.

Logan Paul – Instagram Jake ne prend pas au sérieux les menaces de KSI

Logan a demandé à Jake: “Qu’est-ce que tu vas faire?”

Jake a répondu sarcastiquement : “Je frissonne de peur.”