JACKSONVILLE, Floride – Les huées ont plu sur Jake Paul alors qu’il se dirigeait vers son siège à l’UFC 261. Peu de temps après, le chant a commencé.

Le chant a retenti dans toute l’arène alors que Randy Brown et Alex Oliveira l’ont frappé dans le prélim présenté. Cela a attiré l’attention du commentateur de l’UFC Joe Rogan.

«Que scandent-ils?» Rogan a demandé à l’émission, bien que personne à l’époque n’ait eu de réponse.

Immédiatement après que Brown a soumis Oliveira avec un étrangleur arrière nu à un bras, Rogan a fait savoir aux téléspectateurs ce qu’était le chant.

«J’ai découvert ce qu’était le chant. C’était «F Jake Paul» », a déclaré Rogan. «C’est ce qu’ils criaient tous. Comment ça a commencé? Je ne sais pas. »

La présence de Paul a semblé frapper un nerf avec le partenaire de diffusion de Rogan, Daniel Cormier, qui a un bœuf récemment mis au monde avec la star de YouTube devenue boxeur.

«Je jure devant Dieu, je viens de voir Jake Paul. Je l’ai pointé du doigt et lui ai dit: «Ne jouez pas avec moi», parce que je vais le frapper au visage, » Cormier a répondu. «Il est juste là. Je vais le gifler. Je ne joue pas à ces jeux, Joe.

Daniel Cormier veut frapper Jake Paul lmao # ufc261 pic.twitter.com/PVas9Oq0CI – THE NBA Hustle 🏀 (@TheNBAHustle) 25 avril 2021

Mais ce n’était pas ça. Après l’interview d’après-combat de Brown et le célèbre montage «Baba O’Reilly» de l’UFC joué devant un public en direct pour la première fois en 13 mois, Cormier a quitté son poste et a fait une ligne B vers l’endroit où Paul était assis.

Alors que la sécurité de l’UFC intervenait, Cormier a échangé des mots avec Paul avant d’être reconduit à son siège au bord de la cage. L’échange a été capturé par John Morgan de MMA Junkie et peut être vu dans la vidéo ci-dessus et le tweet ci-dessous.

Jake Paul est dans le bâtiment à # UFC261. Avez-vous entendu Daniel Cormier dire à l’émission qu’il « le giflerait au visage »? Eh bien, ils ont eu une confrontation. 😬 (🎥 @MMAjunkieJohn) pic.twitter.com/ilwWgIO2rw – Accro au MMA (@MMAjunkie) 25 avril 2021

Voici la vidéo 👇 Daniel Cormier affronte Jake Paul à # UFC261

pic.twitter.com/VbQ2rwTrdP – Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) 25 avril 2021

La confrontation entre Cormier et Paul ne s’est pas matérialisée sur le coup. Depuis la victoire par élimination directe de Paul contre Ben Askren samedi dernier, il a échangé des mots avec Cormier via les réseaux sociaux et lors d’entretiens.

Dans un épisode récent du podcast de son frère Logan Paul, «IMPAULSIVE», Jake s’est adressé à Cormier pour son soutien passé à Askren.

« Ferme la f * ck up, salope, » dit Paul. «Je vais aussi te débarrasser de ton gros cul, tout comme Stipe l’a fait. Cleveland sh * t. Je jure devant Dieu. Je vais battre le f * ck de Daniel Cormier.

Sur ESPN, Cormier a ignoré les commentaires de Paul – et un tweet que la star de YouTube avait envoyé, qui insultait Cormier. L’ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers de l’UFC a déclaré qu’il n’était pas intéressé à «frapper» en combattant quelqu’un comme Paul.

«Ce mec ne me combattrait jamais», a déclaré Cormier sur ESPN. «Je le tuerais. Pourquoi est-ce que je me battrais jamais avec quelqu’un comme ça?

UFC 261: Meilleures photos de Jacksonville



voir 43 images